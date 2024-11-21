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TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ufuk Bilgetekin Yeniden Seçildi

TÖDEB'in 5. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ufuk Bilgetekin, yönetim kurulu başkanlığına bir kez daha getirildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:44
TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ufuk Bilgetekin Yeniden Seçildi

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ufuk Bilgetekin Yeniden Seçildi

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, TÖDEB'in düzenlediği 5. Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden bu göreve seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, genel kurulun açılış konuşmalarını Bilgetekin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Danışmanı Dr. Aziz Turhan, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak üstlendi.

Türk Fintek Ekosisteminin Geleceği

Bilgetekin, Türk fintek ekosisteminin dijitalleşme ve küresel rekabet gücü konularındaki başarılarına vurgu yaparak, TÖDEB'in yalnızca bir meslek birliği değil, aynı zamanda sektörü yönlendiren güçlü bir topluluğun sesi olduğunu ifade etti.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin himayelerinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile hayata geçirilen Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu'nu hatırlatarak, "Ancak asıl işimiz şimdi başlıyor. Türk Dünyası’nda fintek alanında derinleşen ilişkiler kuracak ve bu bölgede liderliği üstleneceğiz" dedi.

Küresel Etkiler ve Yenilikçi Projeler

Bilgetekin, Dubai, Amsterdam, Münih ve Singapur’da oluşturdukları Türkiye pavilyonlarıyla dünyanın dört bir yanına bayrağı taşıdıklarını belirtti. Türkiye'nin ilk uluslararası fintek fuarı olan TÖDEB Agora Fintech Fuarı'nın, Türkiye’nin uluslararası fintek üssü olma yolculuğunun en önemli parçası olduğunu söyledi.

Veri ve Yatırım İhtiyaçları

Birliğin kendi yatırımlarını yapabilecek güçte olması gerektiğini dile getiren Bilgetekin, TÖDEB'in prestijini, güçünü ve bağımsızlığını daha somut bir şekilde göstermek adına kendi merkez binalarına sahip olmayı hedeflediklerini belirtti.

Sektörü yatırımcılara ve uluslararası partnerlere somut verilerle tanıtmanın önemine dikkat çeken Bilgetekin, daha fazla veri içeren raporlar açıklayarak sektörün büyüklüğünü ve potansiyelini dünyaya göstereceklerini kaydetti.

Düzenleyici Destek ve İş Birliği

TCMB Danışmanı Turhan, düzenleyici otoritenin fintek ekosistemine sağladığı desteklerin sektörün inovasyon ve sürdürülebilirlik hedefleri üzerindeki etkilerini vurguladı. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Sönmez, Türkiye’nin fintek ekosistemine sağladıkları destekleri anlattı ve sektör ile iş birliği kuruluşları arasında köprü vazifesi gören TÖDEB'in önemine değindi.

Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Kaymak ise TÖDEB'in kurulmasından bu yana sektöre yaptığı katkıları takdirle karşıladığını belirtti.

Yeni Yönetim Seçildi

Protokol konuşmalarının ardından genel kurul gündem maddeleri görüşüldü ve yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesi seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda, Ufuk Bilgetekin tekrar Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilirken, yeni yönetim kurulu ve birlik organlarında görev alacak diğer isimler de belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk...

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin (sağda), TÖDEB 5. Olağan Seçimli Genel Kurulunda yeniden bu göreve seçildi.

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