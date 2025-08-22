DOLAR
TOGG T10F Testleri Tamamlandı: Sedan Model Yola Çıkmaya Hazır

TOGG, sedan modeli T10F'nin farklı iklim ve yol koşullarındaki testlerinin tamamlandığını videoyla duyurdu; ön sipariş ve teslimatın eylül ayında planlandığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:46
TOGG T10F Testleri Tamamlandı: Sedan Model Yola Çıkmaya Hazır

TOGG, T10F testlerini tamamladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yakın dönemde satışa sunulacak sedan modeli T10F'nin farklı iklim ve yol koşullarındaki testlerinin tamamlandığını açıkladı.

Şirket, konuyla ilgili bir paylaşımı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından videolu olarak yayımladı.

Test sonuçları ve açıklama

Paylaşımda farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F'nin, her aşamadan başarıyla geçtiği duyurularak, "Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın." ifadelerine yer verildi. Ayrıca videoda, araca ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

Pazara giriş takvimi

Bu arada Togg'un sedan modeli T10F yollara çıkmak için gün saymaya başladı. Togg T10F'nin eylül ayında ön siparişe açılması beklenirken, ilk teslimatın da aynı ay içerisinde yapılması planlanıyor.

