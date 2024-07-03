Toyota gemileri de fiyatları da yaktı! O modeline 669 bin TL'lik etiket koydu!

Otomobil firmaları, düşen satışları telafi etmek ve stokları eritmek amacıyla fiyat indirimlerine yöneliyorlar. Bu bağlamda, Toyota 2024 model Corolla için özel bir kampanya başlattı. Araç başlangıçta 1.346.500 TL olan fiyatı, kampanya kapsamında 1.225.000 TL’ye düşürdü. Üstelik, ÖTV muafiyeti avantajıyla bu fiyat 669.000 TL seviyesine kadar geriledi.





TOYOTA'DAN ÖZEL FIRSAT: COROLLA ŞİMDİ ÖTV MUAFİYETİYLE SADECE 669.000 TL!

Toyota'nın sunduğu bu özel fırsatla, ÖTV muafiyeti kapsamında Toyota Corolla'yı 669.000 TL'ye satın alabilirsiniz. Ancak bu fırsatın süresi sınırlıdır; detaylı bilgi ve satın alma şartları için Toyota bayileri ile iletişime geçebilirsiniz.