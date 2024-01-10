Toyota yılın ilk zammını patlattı! O modelinin fiyat listesi uçuşa geçti

Toyota'nın çok satan modellerinin başında gelen Corolla, 2024 yılına fiyat artışıyla başladı. Türkiye'de üretilip satılan Corolla'nın Ocak ayına ait yeni fiyat listesi açıklandı. Böylelikle Corolla'nın en uygun fiyatlı versiyonu olan otomatik şanzımanlı 1.5 Vision Multidrive S benzinli modelin fiyatı Aralık ayında 1.002.000TL'den Ocak ayında 1.039.000TL'ye yükseldi. Bu yaklaşık %3,7’lik bir artışı ifade ediyor.





Diğer Corolla modellerinin 2024 yılı fiyatları aşağıdaki şekilde güncellendi:

1.5 Dream Multidrive S Benzin: 1.178.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S Benzin: 1.259.500 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S Benzin: 1.345.000 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S Benzin: 1.466.000 TL

Ocak ayı içerisnde Toyota, Corolla modellerinde farklı kampanya indirimleri sunuluyor. Bu kapsamda;

1.5 Vision Multidrive S Benzin otomatik: 37.000 TL,

1.5 Dream Multidrive S Benzin otomatik: 26.000 TL,

1.5 Dream X-Pack Multidrive S Benzin otomatik: 21.000 TL,

1.5 Flame X-Pack Multidrive S Benzin otomatik: 16.000 TL,

1.5 Passion X-Pack Multidrive S Benzin otomatik: 11.000 TL indirim yapılıyor.