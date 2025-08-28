TPAO ve HAVELSAN’dan Yapay Zeka Destekli Formasyon Belirleme

AŞAK ERKALAN - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve HAVELSAN iş birliğiyle yürütülen Yapay Zeka Destekli Formasyon Belirleme Projesi, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Projenin amacı ve pilot aşama

Projeyle kuyu sondajı sırasında kayaç numunelerinin görüntüleme teknolojileriyle analiz edilmesi ve formasyonların yüksek doğrulukla belirlenmesi hedefleniyor. TPAO Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü Tünay Öztürk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, HAVELSAN ile yapılan stratejik işbirliği sayesinde iki kurumun teknoloji ve mühendislik bilgi birikimlerinin birleştirilerek güçlü bir sinerji yaratılmasının amaçlandığını söyledi.

Öztürk, projenin sondajı devam eden kuyulardaki operasyonel verimliliği artıracağını belirterek, "Maliyet ve zaman olarak hem şirket hem ülke adına katkı sağlayacak." dedi.

Faydalar ve yaygınlaştırma planı

Öztürk, yapay zeka teknolojisinin kuyularda kullanılmasının özellikle arama kuyularında jeolojik formasyon bazlı olumsuz şartların önüne geçilmesini ve operasyonel kaynaklı maliyet artışlarının önlenmesini hedeflediğini kaydetti. Projenin POC yani konseptin kanıtlanması aşamasını tamamladığını ve pilot çalışmada formasyon tahmin modelinin yüksek doğrulukla sonuç verdiğini ifade etti.

TPAO, bu ve gelecek yıl açılması planlanan kuyularda saha bazlı entegrasyon sağlayarak teknolojinin tüm sondaj kuyularında kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyor. Yapay zeka destekli formasyon tahminiyle sondaj operasyonları sırasında mevcut yöntemlere göre formasyonların çok daha hızlı ve yüksek doğrulukla belirlendiği; böylece zaman kaybının önlenip operasyonel verimliliğin artırılacağı, yanlış formasyon yorumlama kaynaklı maliyet hatalarının da önüne geçileceği vurgulandı.

Enerji bağımsızlığı ve diğer sektörlere etkisi

Öztürk, TPAO ve HAVELSAN işbirliğiyle geliştirilecek teknolojilerin Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacağını belirterek, "Kendi alanlarında dijital dönüşüme devam eden tüm diğer dünya devi şirketler gibi, TPAO'da gerekli uzun vadeli planlamayı ve stratejiyi geliştirerek yer bilimlerine dayalı jeotermal enerji ve madencilik sektörlerine de önderlik edebilecektir." dedi.