Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Moloz mevkiindeki balıkçı tezgâhlarında hamsi, istavrit, mezgit ve çipura gibi türler yerini aldı.

Tezgâhlarda hamsi, mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan, çipuranın 450, tirsinin 150, levreğin 400, somonun kilogramı ise 250 liradan satışa sunuldu.

Balıkçılar ne dedi

Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, hamsinin bu sezon tezgâhlardaki yerini geçmiş yıllara göre daha erken aldığını söyledi. Pınar, fiyatların uygun olduğunu belirterek, bol çeşidin yer aldığı tezgâhlarda hamsi ve istavritin 100 liradan satıldığını ifade etti. Vatandaşların özellikle hamsiye ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

Balıkçı Erkan Keleş ise bu yıl palamudun az, hamsinin fazla olduğunu belirtti.

Tüketici Gülümser Beşikçi de balıkların taze olduğunu söyleyip, akşam yemeği için hamsi ve mezgit aldığını belirtti.

