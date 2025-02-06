Trabzon'dan Fındık İhracatı Ocak'ta Yüzde 15 Arttı

Trabzon'un Fındık İhracatında Önemli Artış

Trabzon'dan yılın ilk ayında gerçekleştirilen fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış göstererek 65 milyon 240 bin dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Ocak Ayında İhraç Edilen Miktar

Arslantürk, kentten ocak ayında 7 bin 238 tonluk fındık ihraç edildiğini belirtti. Bu ihracatla 65 milyon 240 bin dolarlık kazanç sağlandığını ifade eden Arslantürk, fındık ihracatında miktar bazında yüzde 2, değer bazında ise yüzde 15 artış kaydedildiğini söyledi.

2024-2025 Fındık İhraç Sezonu Verileri

Ayrıca Trabzon'un 2024-2025 fındık ihraç sezonuyla ilgili bilgiler veren Arslantürk, sezonun ilk 5 ayında 44 bin 20 tonluk fındık dış satımı gerçekleştirildiğini aktardı. Bu dönemde elde edilen toplam kazanç, 394 milyon 70 bin dolar yüzde 77 oranında arttığını kaydetti.