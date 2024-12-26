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Trakya'da Yılbaşı Öncesi Fiyat ve Etiket Denetimi Yapıldı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yılbaşı öncesi fiyat etiket denetimleri gerçekleştirildi. 74 iş yerinde 570 ürün incelendi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:21
Trakya'da Yılbaşı Öncesi Fiyat ve Etiket Denetimi Yapıldı

Trakya bölgesinde, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi kapsamlı fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile çevre ilçelerde bulunan marketler, kuruyemişçiler, şekerleme, tatlı, hediyelik eşya ve deterjan ürünleri satan işletmelerde denetimler yaptı. Ekipler, işletmelerdeki raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak, faturaları inceledi ve gramaj kontrolleri gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda, fiyat etiketi olmayan işletmelere ve etiketlerle kasa fiyatları arasında uyumsuzluk tespit edilen yerler hakkında idari para cezası uygulanmasına yönelik işlemler yapıldı. Denetimler kapsamında toplamda 74 iş yerinde 570 ürün incelendi ve bu ürünlerden 52'si ile ilgili uygunsuzluk tespit edilerek idari işlem uygulandı.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Kuruyemişçi Kamil Kerimler, denetimleri olumlu bulduklarını ve bu tür kontrollerin sıklıkla yapılması gerektiğini vurguladı. Hüseyin Duman ise, zaman zaman bazı ürünlerde etiket ile kasadaki fiyatın uyuşmadığını ifade ederek, denetimlerin arttırılmasını talep etti. Diğer bir vatandaş Efkan Yorulmaz da, denetimlerin vatandaşlara güven verdiğini dile getirdi.

Bölgedeki denetimler, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde de gerçekleştirildi ve dikkatle takip ediliyor.

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