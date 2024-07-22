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Trendyol'dan Yaz İçin İndirimli Kozmetik Günleri Başlıyor

Trendyol'un Kozmetik Günleri kampanyası 23-24 Temmuz'da kullanıcıları indirimler ve fırsatlarla buluşturacak.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:35
Trendyol'dan Yaz İçin İndirimli Kozmetik Günleri Başlıyor

Trendyol'un "Kozmetik Günleri" Kampanyası Başlıyor

Trendyol, 23-24 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılarına özel bir fırsat sunarak "Kozmetik Günleri" kampanyasını başlatıyor. Bu etkinlikte, kullanıcılar makyaj ürünleri, parfümler ve cilt ile saç bakımını destekleyen ürünlerde büyük indirimler elde edebilecekler.

Cilt Sağlığı İçin Önemli Uyarılar

Yaz mevsiminde UV ışınlarının cilt üzerinde olumsuz etkileri arttığı için, cilt lekeleri, kırışıklıklar ve kuruluk gibi sorunlar yaygınlaşmaktadır. Uzun süre güneşe maruz kalmak, vücuttaki kolajen seviyesini azaltarak saç sağlığını da etkilemektedir. Bu dönemde saçlarda matlaşma, kırılma ve dökülme problemleri görülebilmektedir.

Trendyol, kampanya boyunca yüksek koruma sunan güneş kremleri ile cilt tipine uygun nemlendiricileri öne çıkararak, kullanıcıların cilt ve saç sağlığını korumalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Kampanya Kapsamında Sağlıklı Ürünler

Kozmetik Günleri kapsamındaki ürünler arasında kişisel bakım ürünleri, makyaj malzemeleri, parfümler ve ayrıca anne ve çocuk bakımına yönelik ürünler de yer alacak. Kullanıcılar, Trendyol’un satıcılarının sunduğu indirim ve kupon fırsatlarından faydalanarak bu ürünlere ulaşabilecekler.

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