TROY Logolu Kart Sayısı 50 Milyona Ulaştı!

TROY Logolu Kart Sayısı %100 Arttı!

Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY logolu kart sayısı, 2024 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 100 artarak 50 milyona ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından paylaşılan verilere göre, TROY logolu kartlarla gerçekleştirilen işlem tutarı ise 2,1 trilyon lira olarak belirlendi.

TROY'un Pazar Payı Artışta

TROY logolu kartların 2024 yılında gerçekleştirdiği işlemler, önceki yıla kıyasla 6 katına çıkarak dikkat çekti. TROY'un pazar payı da 8 puanlık artışla yüzde 18,3 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz sene TROY logolu kart sayısı, 2023'e göre yine yüzde 100 artış gösterdi.

BKM'den Gelecek Hedefler

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, TROY'un büyümesini sürdürebilmek adına çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Deniz, TROY logolu kartların Türkiye'deki ticaret noktalarında ve e-ticaret platformlarında yaygın olarak kullanılması için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Gelecek İçin Umut Veren Planlar

Deniz, şehir içi ulaşımda TROY kullanımını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini de ekledi. Temassız ödemeler için akıllı telefonlar ve giyilebilir teknolojilerin kullanımının, TROY'un büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.

2025'te Hedef %30 Pazar Payı

Deniz, TROY'un uluslararası geçerliliğini artırmak için işbirliklerini geliştirdiklerini ve 2025 yılı için her kullanıcıda en az bir TROY kart