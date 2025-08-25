DOLAR
Trump: Çin ABD'ye mıknatıs vermeli, vermezse yüzde 200 gümrük

Trump, Oval Ofis'te Çin'den mıknatıs talep etti; vermezse 'yüzde 200 gümrük vergisi' uygulanabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:44
Oval Ofis'te Lee Jae Myung görüşmesi sonrası açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşme sırasında basın mensuplarına Çin ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ülkesinin Çin ile ekonomik ilişkilerinin öncekinden daha güçlü olduğunu belirterek; Çin'in akıllıca hareket ettiğini ve dünyanın mıknatıslarının neredeyse tekelini eline aldığını söyledi.

"Bize mıknatıs vermek zorundalar, vermezlerse biz de yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorundayız."

Trump, mıknatıs alanında Çin'e karşı güç kazandıklarını ifade ederek, "Çok kısa süre içinde çok sayıda mıknatısa sahip olacağız." dedi.

