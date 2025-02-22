Trump, Dijital Hizmet Vergilerine Karşı Tarife Değerlendirmesi Başlattı

Trump, Yabancı Vergilere Karşı Önlem Alıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifeler dahil olmak üzere karşılık verici adımların değerlendirilmesine yönelik bir karar imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Amerikan şirketlerini yurt dışındaki "zorbalıklardan" korumak amacıyla bu kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, Trump yönetiminin, dijital hizmet vergileri ve diğer uygulamalar gibi olumsuz etkilerle karşılaşan Amerikan şirketlerine karşı karşılık verici adımları değerlendireceği kaydedildi.

Amerikan şirketlerine uygulanan vergi düzenlemeleri ile ilgili olarak, ABD Ticaret Temsilciliğine bu alandaki soruşturmaları yeniden başlatması ve ayrımcı uygulamalarla ilgili diğer ülkeleri incelemesi talimatı verildi. Beyaz Saray, Amerikan şirketlerinin Avrupa Birliği'ndeki (AB) tüketicilerle etkileşimlerini belirleyen Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası gibi düzenlemelerin de hükümet tarafından ele alınacağını açıkladı.

Çin'in Yatırımlarına Kısıtlamalar

Diğer bir gelişme olarak, Trump aynı zamanda Çin'in ABD'nin teknoloji ve altyapı alanındaki yatırımlarını kısıtlamaya yönelik bir kararı da imzaladı. Beyaz Saray, bu kararın ABD'nin ulusal güvenliğini koruma amacını taşıdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ABD Yabancı Yatırım Komitesinin (CFIUS), Çin yatırımlarını sınırlandırmak için kullanılacağı aktarılırken, yalnızca Amerikan çıkarlarına hizmet eden yatırımların onaylanacağı vurgulandı. Ayrıca, Trump yönetiminin yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum teknolojisi ve biyoteknoloji gibi stratejik sektörlerde Çin'e yönelik yeni kısıtlamaları değerlendireceği ifade edildi.