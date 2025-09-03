DOLAR
Trump'ın Fed Adayı Stephen Miran'dan 'Bağımsızlık' Vurgusu

Trump'ın Fed adayı Stephen Miran, Fed'in bağımsızlığını ekonomik buhran ve hiperenflasyonu önlemede kritik gördüğünü vurguladı; Senato oturumunda konuşacak. Adaylık 31 Ocak 2026.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 22:47
Stephen Miran, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterildi. Miran, merkez bankasının en önemli görevinin ekonomik buhranlar ve hiperenflasyonu önlemek olduğunu belirterek para politikasının bağımsızlığının önemine dikkat çekti.

Miran'ın Açıklamaları

Miran'ın, yarın Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde yapacağı açılış konuşmasının metni paylaşıldı. Metinde Miran, 'Federal Açık Piyasa Komitesi, çok önemli bir görevi olan bağımsız bir grup, ben de bu bağımsızlığı koruma ve Amerikan halkına elimden gelenin en iyisini sunma niyetindeyim.' ifadelerine yer verdi.

Senato Süreci ve Adaylık

Senatonun onayını alması halinde Miran, geçen ay görevinden ayrılan Adriana Kugler'den boşalan koltuğa oturacak. Trump, Miran'ı 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapmak üzere aday göstermişti ve bu süreçte kalıcı bir aday belirlemek için çalışmaların süreceğini belirtmişti.

Stephen Miran, Senato'dan onay alması halinde Kongre tarafından verilen görevler doğrultusunda sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeyi planladığını ifade etti.

