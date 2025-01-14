Trump'tan Yeni Birim: Dış Gelir İdaresi Kuruluyor!

Trump, Dış Gelir İdaresi'ni Kuracağını Duyurdu

ABD'nin yeni seçilmiş Başkanı Donald Trump, ülkenin gümrük vergileri, harçlar ve yabancı kaynaklardan elde edilen gelirleri ağlamakla yükümlü olacak yeni bir birim kuracağını duyurdu. Bu açıklama, Trump'ın Truth Social sosyal medya platformunda paylaştığı bir gönderiyle geldi.

Küçük Ticaret Anlaşmalarına Son

Trump, uzun süre boyunca ABD Gelir İdaresi (IRS) aracılığıyla halkın vergilendirildiğini belirterek, "Kendimizi vergilendirirken, yumuşak ve acınacak derecede zayıf ticaret anlaşmaları ile Amerikan ekonomisinin büyümesine zarar verdik. Artık bunun değişme zamanı geldi," ifadelerini kullandı.

Dış Gelir İdaresi'nin Amacı

Yeni birim, ticaret yoluyla ABD'den para kazananları hedef alarak, bu kesimden adil bir pay alınmasını amaçlayacak. Trump, "Nihayet adil paylarını ödemeye başlayacaklar," diyerek bunun önemine vurgu yaptı.

Doğum Günü 20 Ocak

Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak'ın Dış Gelir İdaresi'nin "doğum günü" olacağını da açıkladı. Bu tarih, yeni birimin resmi olarak faaliyete geçtiği gün olacak.