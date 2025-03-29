Trump, Tarifeler Üzerinde Anlaşmaya Açık Olduğunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil tarifeleri ve karşılıklı gümrük vergileri konusunda anlaşmaya açık olduğunu ifade etti. Trump, bu anlaşmanın karşılığında bir şeyler alabilmeleri durumunda mümkün olabileceğini vurguladı.

Air Force One uçağında basın mensuplarına konuşan Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Kanada'yı her zaman sevdiğimi düşünüyorum. Çok iyi bir sohbet gerçekleştirdik. Kanada'da bir seçim var, o yüzden Başbakan ile seçimden sonra görüşeceğiz." dedi.

Başkan Trump, ayrıca ilaçlara yönelik tarifelerin yakında açıklanacağını belirtti ve eczacılık ürünlerinin üretimini ABD'ye geri getirmeleri gerektiğine dikkat çekti. Trump, "Bu konuda salgında olduğu gibi başka ülkelere bel bağlamak istemiyoruz," diyerek, ilaç şirketlerinin üretimi için yeterli tarife uygulayacaklarını ifade etti.

Otomobillere dair tarifeler hakkında gelen bir soruya ise Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma karşılığında bir şeyler alabilirsek bu mümkün. Ama biliyorsunuz, 40 yıldır, belki daha fazla, bizden faydalanıyorlar ve bu artık olmayacak. Karşılığında bir şeyler alabileceksek anlaşmaya açığım," yanıtını verdi.

Bunun tarifeler açıklanmadan önce gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bir soru üzerine ise Trump, "Hayır, muhtemelen daha sonra. Bu bir süreç," şeklinde konuştu.