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TÜBA-GEBİP ve TESEP 2025 Ödülleri Başvuruları Başladı

TÜBA'nın GEBİP ve TESEP 2025 programlarına başvurular 14 Mart 2025'e kadar devam ediyor. Ödül ve destekler açıklandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:47
TÜBA-GEBİP ve TESEP 2025 Ödülleri Başvuruları Başladı

TÜBA-GEBİP ve TESEP 2025 Başvuruları Açıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-TESEP) 2025 programlarına başvuruların başladığını duyurdu. Söz konusu ödül programları için son başvuru tarihi 14 Mart 2025 olarak belirlendi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’den Değerlendirme

TÜBA’dan yapılan açıklamada, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker görüşlerini dile getirerek, TÜBA ödül programlarının Türkiye'nin bilimsel gelişiminin pusulası olduğunu belirtti. Şeker, gelenekselleşen ödüllerin detaylı değerlendirmelerle dikkati çektiğini vurgulayarak, "TÜBA-GEBİP Ödülleri ile genç akademisyenlerin yenilikçi projeleri 3 yıl süresince destekleniyor. TÜBA yalnızca bireysel başarıları onurlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel ekosistemine uzun vadeli katkılar sunuyor," dedi.

Ödül ve Destekler

TÜBA-GEBİP Ödül Programı, bu yıl "eczacılık alanında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları" ile fark yaratan bilim insanına "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Eczacılık GEBİP Özel Ödülü" verilecek. Ayrıca, TESEP Ödülleri bilimsel yayıncılık konusunda önemli bir görev üstleniyor. TÜBA'nın bilimsel katkıları dünya kamuoyunca kabul edilen üyeleri adına özel ödüller verilecektir.

TÜBA-GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 180 bin lira destek sağlanıyor. Bunun yanı sıra, lisansüstü tez aşamasındaki çalışmalar için 30 bin lira, uluslararası bilimsel çalışmalara yönelik düzenlenecek toplantılar için ise 25 bin lira ilave mali destek sağlanıyor. İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca, yılda 1 kez yurt dışı bilimsel toplantılara katılım desteği olarak 25 bin lira (Avrupa ülkeleri) ve 35 bin lira (Avrupa dışı uzak ve denizaşırı ülkeler) aktarılacak.

TESEP kapsamında ise telif eserler için 100 bin lira ve Jüri Özel Ödülü olarak telif eserlerde 60 bin lira parasal ödül verilecektir.

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