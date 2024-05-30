TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı: Dış ticaret açığında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Nisan ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. 2023’ün Nisan ayına göre 2024 Nisan ayında ihracatta yüzde 0.1’lik bir artış yaşandı ve 19.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki senenin aynı ayına göre ithalat ise yüzde 4.0’lık bir artışla 29.1 milyar dolara ulaştı. Rakamlara göre dış ticaret açığı ise 9.8 milyar dolara çıktı.

Açıklanan verilerde, dış ticaret açığının 2023 Nisan ayına göre 2024 Nisan ayında yüzde 12.9 oranında arttığı görülüyor. Bir önceki sene Nisan ayında 8.7 milyar dolar olarak kaydedilen dış ticaret açığı, 2024 Nisan ayında 9.8 milyar dolara çıkmış durumda.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki sene Nisan’da 68.8 olarak açıklanırken, bu yıl aynı ayda yüzde 66.1’e geriledi.