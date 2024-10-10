TÜİK Gelir Dağılımı 2023 Raporunu Yeniden Yayınladı

TÜİK 2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri Yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına dair "Gelir Dağılımı İstatistikleri" bültenini güncelleyerek tekrar yayımladı. İstatistiklere göre, Türkiye genelinde yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri, önceki yıla göre %84,1 artış göstererek 181,200 TL seviyesine ulaştı.

Hane Halkı Gelirleri Artış Gösterdi

Rapor, yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin bir yıl içinde %85,3 oranında artarak 90,116 TL düzeyine yükseldiğini ortaya koydu. Tek kişilik hane halkları arasında bu gelir en yüksek seviyeye ulaşarak 111,969 TL olarak kaydedildi.

Gelir Dağılımında Maaşlar Öne Çıkıyor

Toplam gelir içerisinde en yüksek pay, %48,5 ile maaş ve ücret gelirlerine aittir. Müteşebbis gelirleri ise %22,1 oranında bir artış gösterirken sosyal transfer gelirleri %17,6 oranında bir düşüş yaşadı.

En Yüksek Gelir Lise Altı Eğitimli Gruplarda

Yıllık ortalama esas iş gelirinde, lise altı eğitimlilerde %89,7 oranında bir artış gözlemlenirken, en düşük artış okuryazar olmayan bireylerde %79,6 seviyesinde kaldı.

Bölgesel Gelir Farklılıkları

İstatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre, en yüksek yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri İstanbul bölgesinde 124,723 TL olarak kaydedilirken, en düşük gelir Van, Muş, Bitlis ve Hakkari bölgesinde 41,385 TL olarak belirlendi.

İş Gücü Piyasasında Gelişmeler

2022 yılında işsiz olan bireylerin %42,4'ü geçtiğimiz sene çalışma hayatına katıldı. Çalışanlar arasında ise %90,6'sı istihdama devam etti.

Sonuç olarak, Türkiye'de hanelerin gelir düzeyleri artış göstermiş, ancak gelir dağılımındaki eşitsizlik devam etmektedir.