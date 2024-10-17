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TÜİK, Kayıp Çocuk İstatistiklerini Açıkladı

TÜİK, kayıp çocukların istatistikleri hakkında güncel verileri ve amaçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:50
TÜİK, Kayıp Çocuk İstatistiklerini Açıkladı

TÜİK’ten Kayıp Çocuk İstatistikleri Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kayıp çocuklara yönelik istatistiklerle ilgili yaptığı açıklamada, bu konu üzerinde yürütülen çalışmaların amacı hakkında bilgi verdi.

Çocuk Mağduriyeti Üzerine Çalışmalar

Yapılan çalışmanın hedefinin, Türkiye'de yaşanan çocuk mağduriyetinin boyutlarını belirlemek olduğu belirtilerek, bu verilerin önleyici, koruyucu ve iyileştirici politikaların belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla kullanıldığı vurgulandı.

İstatistiklerin Yayınlanması ve Geçmişi

Açıklamada, TÜİK'in bugüne kadar düzenli bir biçimde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine dayanarak kayıp çocukların karıştığı olay sayılarını yayımladığı ifade edildi. İlk çalışmalar 1997 yılında 27 ilde başlamış ve 2007 yılında tüm Türkiye'ye yayılmıştır.

Veri Kaynaklarının Değişimi

2015'ten itibaren, verilerin idari kayıtlara dayalı olarak revize edildiği ve soru formlarının kullanımının sona erdiği belirtildi. Bu değişimin sonucunda elde edilen verilerin daha güvenilir hale geldiği ifade edildi.

Yayımlanan İstatistikler Hakkında

TÜİK, kayıp çocukların güvenlik birimlerine getirildiği olay sayıları ile ilgili olarak; "Ortalama her bir çocuğun karıştığı olaylar için ayrı ayrı kayıt yapılmaktadır. Dolayısıyla, TÜİK tarafından yalnızca çocuk sayısı bazında bir istatistik yayımlanmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Son Verilere Göre Kayıp Çocuk Sayısı

2022 yılında, Türkiye genelinde güvenlik birimlerine getirilen kayıp çocuk sayısının 15,716 olduğu belirtilirken, bu sayının yaş gruplarına göre dağılımı detaylandırıldı. Veriler ise erkek ve kız çocukları arasında ayrım yapılarak sunuldu.

Sonuç olarak, TÜİK'in kayıp çocuk istatistikleri, güvenlik birimleri ile yapılan işbirliği sayesinde düzenli olarak güncellenmeye devam etmektedir.

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