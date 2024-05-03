Bist 100
10.237,02 0%
DOLAR
32,4 0,11%
EURO
34,79 -0,02%
ALTIN
2.384,43 -0,02%

TÜİK Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3.18, ENAG ise yüzde 5.02 olarak açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan’da aylık olarak yüzde 3.18, yıllık olarak ise 69.80 olarak arttı.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 10:17
TÜİK Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3.18, ENAG ise yüzde 5.02 olarak açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında TÜFE, bir aya göre yüzde 3.18, bir önceki yılın Nisan ayına göre ise yüzde 69.80 oranında arttı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, yıllık bazda en az artış giyim ve ayakkabıda yüzde 51.20 olarak kaydedildi. En çok artış ise yüzde 103.86 ile eğitimde oldu.

ENAG yüzde 5.02 olarak açıkladı

Akademisyenler ve bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Nisan ayı için Tüketici Fiyat Endeksi’nin (E-TÜFE) yüzde 5.02 arttığını, yıllık bazda ise bu artışın yüzde 124.35 olduğunu açıklamıştı.

Mart ayında ise TÜİK enflasyonu aylık olarak yüzde 3.16, yıllık olarak ise 68.50 olarak açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Acil nakit arayan emekliye 10.000 TL PTT kıyağı! Başvurular an itibarıyla açıldı

Dolar kuru o tarihte 8 TL birden çakılacak! Dolar biriktirenler ne yapacağını şaşıracak!

Elinde olan sakın satmasın! Mert Başaran satan kaybeder diyerek duyurdu!

Başvuran emekliye 18.000 TL nakit kıyağı! Tek kuruş geri ödemesi yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
5
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
6
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
7
Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Koşul yok şart yok! O tarihte emekliye 3000 TL maaşa ek ödeme!

Ayda 60 TL ödemeyenin eli kolu bağlanacak! Sınırlama geldi artık kullanılmayacak

Başvuran emekliye 18.000 TL nakit kıyağı! Tek kuruş geri ödemesi yok

Maaşa ek alınan sosyal desteklere yüzde yüz zam! Sabah saat 09.00'da açıklama yapıldı

PTT ve bankalarda sıra beklemeye son! Vergiler artık böyle ödenecek

İsrail'e ambargo! Türkiye tüm ilişkilerini keserek boykot kararı aldı

Acil nakit arayan emekliye 10.000 TL PTT kıyağı! Başvurular an itibarıyla açıldı

Bu karar çıkarsa dolar çakılacak! Doları olanı üzen, dolar borçlanana oh çektiren tarih!

Bu fiyata ikinci el bile yok! Sıfır otomobilde 600.000 TL fırsatı geldi

Elinde olan sakın satmasın! Mert Başaran satan kaybeder diyerek duyurdu!

TEB'de hesabı olanlara piyango çıktı! Tam 1000 TL birden düşürülecek!

Dolar kuru o tarihte 8 TL birden çakılacak! Dolar biriktirenler ne yapacağını şaşıracak!