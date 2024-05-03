TÜİK Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3.18, ENAG ise yüzde 5.02 olarak açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında TÜFE, bir aya göre yüzde 3.18, bir önceki yılın Nisan ayına göre ise yüzde 69.80 oranında arttı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, yıllık bazda en az artış giyim ve ayakkabıda yüzde 51.20 olarak kaydedildi. En çok artış ise yüzde 103.86 ile eğitimde oldu.

ENAG yüzde 5.02 olarak açıkladı

Akademisyenler ve bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Nisan ayı için Tüketici Fiyat Endeksi’nin (E-TÜFE) yüzde 5.02 arttığını, yıllık bazda ise bu artışın yüzde 124.35 olduğunu açıklamıştı.

Mart ayında ise TÜİK enflasyonu aylık olarak yüzde 3.16, yıllık olarak ise 68.50 olarak açıklamıştı.