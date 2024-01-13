Tüm ev sahipleri etkilenecek! Aldığınız para bu miktarın üzerindeyse kötü haber

Yeni yıl yeni düzenlemelerle beraber geldi bir düzenlemede ev sahibi olan vatandaşlar için geldi. İşte detaylar…







EV SAHİPLERİ DİKKAT: KİRA GELİRİNİZ 33 BİN TL'DEN AZSA VERGİ ÖDEMEYECEKSİNİZ!

Vergi otoriteleri, 2024 yılında konut amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerine ilişkin gelir vergisi istisna tutarının 33.000 Türk Lirası olacağını açıkladı. İşte ev sahiplerini kaygılandıran gelişmeler...

Milyonlarca ev sahibini büyük endişeye sevk eden gelir vergisi muafiyeti, 2024 yılı için resmi olarak açıklandı. Vergi otoriteleri, 2024 yılında konutlardan elde edilen kira gelirlerine ilişkin gelir vergisi istisna tutarının 33 bin lira olacağını açıkladı.

Dolayısıyla ev kiralayanların yıllık kira geliri 33.000 Türk Lirasının altında olması durumunda gelir vergisi ödemek zorunda kalmıyorlar. Ancak yeni gelen haberlere göre, ev sahibinin gelirinin 33.000 Türk Lirasını aşması halinde 33.000 Türk Lirası istisna sayılacak, geri kalan miktar ise vergiye tabi olacak.

Geçtiğimiz yıl bir apartman dairesinden elde ettiğiniz kira geliri 9,5 milyon TL'yi, iş yerinizden elde ettiğiniz kira geliri ise 70.000 TL'yi aşmışsa gelir vergisi ödemek zorunda kalıyordunuz.

KİRACILARA CEZA GELEBİLİR

Kiracıların kirayı elden teslim veya banka havalesi yerine, banka aracılığıyla "kira ödemesi" olarak IBAN'a göndermeleri gerekmektedir. Aksi durumda, yasa dışı işlemlere giriştiğiniz için cezalara maruz kalabilirsiniz.

Kiracıların vergi kaçakçılığı nedeniyle çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını da unutmamak gerekir.

Kira geliri beyanında bulunduğunuzda konutla ilgili tüm masraflar verginizden düşülür. Tüm faturalara ait makbuzların saklanması ve talep edilmesi halinde daha sonra beyan edilmesi yeterlidir.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Kira geliri elde eden mülk sahipleri her yılın Mart ayında Maliye Bakanlığı'na vergi beyannamesi verirler.

Beyannameye göre hesaplanan kişisel gelir vergisi Mart ve Temmuz olmak üzere iki taksitte ödenir.

Vergi borcunuzu hesaplamak için öncelikle vergiye tabi olmayan kısmı toplam kira gelirinizden çıkarmanız gerekir. Geriye kalan kısma ilişkin giderler belirlenerek vergi matrahından düşülmekte, ödenecek gelir vergisi ise kalan kısımda yer alan vergi oranı üzerinden hesaplanmaktadır.

Vatandaşlar, online Hazır Beyanname Sistemine (www.gib.gov.tr) giriş yaparak, hazırlanan beyanı onaylayarak veya üzerinde değişiklik yaparak kira beyannamelerini hızlı ve kolay bir şekilde verebilmektedir. Hazır Beyan Sistemine haftanın 7 günü, günün 24 saati erişilebilmektedir.

Bu prosedür aynı zamanda yaşadığınız yerdeki vergi dairesinde de yapılabilir.