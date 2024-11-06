Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Merkez Bankaları Konseyi Kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı Merkez Bankaları Konseyi Kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin merkez bankaları arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11. Zirvesi sırasında, merkez bankaları konseyi için mutabakat zaptı imzalandı.

Imza Töreni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) duyurusuna göre, bu önemli toplantıda imzalanan mutabakat zaptına Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan merkez bankaları da katılım sağladı. Bu kapsamda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, her ülkenin merkez bankası başkanıyla birlikte mutabakat zaptına imzalarını attı.

Katılımcı Ülkeler

İmza törenine katılan merkez bankası başkanları şunlardır:

Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov

Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Timur Suleimenov

Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbaev

Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Mamarizo Nurmuratov

Bu mutabakat zaptı, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ekonomik iş birliğinin artması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.