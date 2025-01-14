Türk Firmaları Hannover Messe 2025 Fuarı'nda 1500 Metrekare ile Boy Gösteriyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, Hannover Messe Fuarı'na dair önemli açıklamalarda bulundu. "Hannover Messe Fuarı'nda 5 ayrı salonda varız ve firmalarımızın 1500 metrekare alanda katılımını planlıyoruz," dedi.

Develioğlu, fuarın 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşeceğini belirterek, İTO olarak 1992’den beri bu fuara milli katılımı organize ettiklerini ifade etti.

Geçen Yıldan Daha Büyük Bir Katılım Bekleniyor

Geçtiğimiz yıl, fuara toplam 5 ayrı salonda yaklaşık 2 bin metrekare alan ile 80 firmanın katıldığını hatırlatan Develioğlu, bu sene 64 Türk firmasının iştirak etmesi öngörülüyor. Bu firmaların, Türkiye'nin en büyük girişimcilik merkezi olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Teknopark İstanbul gibi startup'ları da içereceği bilgisi verildi.

Develioğlu, Hannover’i sadece bir şehir olarak değil, Alman ve küresel ekonominin buluşma merkezi olarak gördüklerini vurguladı: "Tıpkı İstanbul'un, Türkiye ve bölge ekonomisinin şekillenme ve buluşma merkezi olduğu gibi." Ayrıca, uluslararası ihtisas fuarlarının ticaret, üretim ve gelişimin birbirine bağlantı sağladığına dikkat çekti.

Kanada da Fuarı Destekliyor

Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Tara Scheurwater, Hannover Messe 2025 Fuarı’nın partner ülkesi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Fuara 200'den fazla firmanın katılım sağlayacağını belirten Scheurwater, fuarın döngüsel ekonomi açısından çok önemli olduğunu aktardı ve "Kanada’da geliştirilen teknolojilerimizi fuarda sergileyeceğiz," dedi.

Kanada’nın son yıllarda yatırımcıları çektiğini ve yüksek eğitimli iş gücüne sahip olduğunu ifade eden Scheurwater, Türk firmaları ile işbirliği potansiyeline dikkat çekti.

Hannover Fairs Türkiye'nin Rolü

Hannover Fairs Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, kuruluşlarının 1996 yılından bu yana Türkiye'de fuarları organize ettiğini belirtti. Ertaşkın, Türk ihracatçıları ve yabancı yatırımcıları bir araya getirerek önemli katkılar sağladıklarını açıkladı.

Deutsche Messe'nin uluslararası işlerine katkıda bulunduklarını vurgulayan Ertaşkın, her yıl binlerce profesyoneli bir araya getirdiklerini sözlerine ekledi.

Yapay Zeka ve Endüstriyel İnovasyon

Hannover Messe Ticaret Fuarı ve Ürün Yönetimi Küresel Direktörü Hubertus von Monschaw, fuarın katılımcılara yapay zeka ve endüstriyel inovasyon alanında önemli fırsatlar sunacağını belirtti. "Hannover Messe 2025 ziyaretçileri, pazardaki mevcut ve gelecekteki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma fırsatı bulacak," dedi.

Monschaw, araştırma, iş dünyası, startuplar ve politik konuların birleşiminin, dünya çapında üst düzey karar vericiler ve teknoloji uzmanları ile eşsiz bağlantılar kurma imkanı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Deutsche Messe AG organizatörlüğünde 31 Mart-4 Nisan 2025'te Almanya'da düzenlenecek Hannover Messe Fuarı'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, toplantıda konuşma yaptı.

Deutsche Messe AG organizatörlüğünde 31 Mart-4 Nisan 2025'te Almanya'da düzenlenecek Hannover Messe Fuarı'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, toplantıda konuşma yaptı.