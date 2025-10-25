Türk Turizmi 63 Milyar Dolar Hedefini Koruyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, yılın ilk yarısında küresel gelişmelerin etkisiyle duraksayan sektörün haziran itibarıyla yeniden ivme kazandığını, geçen yıl 61 milyar dolar olan turizm gelirlerinin bu yıl da Orta Vadeli Plan hedefi olan 63 milyar dolar civarında gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Oya Narin: İvme Haziran'da Yeniden Kazandı

AA muhabirine konuşan Narin, Türkiye turizminin yıla ocak ayında iyi başladığını, ancak Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar nedeniyle bir duraksama yaşandığını ve haziranla birlikte toparlanmanın başladığını vurguladı. Narin, "Son iki çeyrekte güçlü bir toparlanma görüyoruz. Geçen yıl 61 milyar dolar olan turizm gelirlerinin bu yıl da benzer seviyelerde, Orta Vadeli Plan hedefi olan 63 milyar dolar civarında gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Toparlanma sürecini değerlendirirken Narin, son 10 yıldaki performansa dikkat çekti: "Son 10 yılda turizmimizi dünya turizmi ile mukayese ettiğimizde dünya turizminin büyümesi yüzde 40'larda iken biz yüzde 90'larda büyümüşüz. Sektörümüzle, başarılarımızla iftihar ediyoruz."

Antalya ve İstanbul: Türkiye Turizminin Lokomotifleri

Narin, İstanbul ve Antalya'nın ülke turizmi açısından kritik olduğuna işaret ederek, "İstanbul artık bütün dünyanın şehri. Antalya da artık bir dünya şehri oldu. 20-30 senede Antalya, Akdeniz çanağında parlayan bir yıldız oldu." dedi. Devletin altyapı yatırımları ve özel sektörün katkısıyla Antalya'nın güçlü bir destinasyon haline geldiğini belirtti; 600 bin yatağın üzerinde yatırımla doğru planlamanın uygulandığını vurguladı.

Turizmin dönemsel düzeltmelere açık olduğuna dikkat çeken Narin, "Genel olarak gelir açısından kötü bir yıl değil, 2'nci çeyrek itibarıyla sektör toparlanmaya başlayınca dengeye koyuldu. Şimdi 2026'ya bakıyoruz. Kontratları bitiriyoruz, yeni dönemin programlarını yapıyoruz. Çünkü biz kontratlarımızı 1 yıl öncesinden yapıyoruz ve turizmciler olarak 2026'yı konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapadokya ve İç Turizmin Önemi

Kapadokya'nın uluslararası çekiciliğine değinen Narin, "Kapadokya bir dünya harikası. Dolayısıyla özellikle İstanbul'a gelen turistler muhakkak Kapadokya'yı da görmek istiyor. Kapadokya hem balonlarıyla hem doğal güzelliğiyle birlikte ön plana çıktı." dedi. Bölgedeki yatak kapasitesinin arttığını, bundan sonra önceliğin mevcut kapasiteyi koruyarak nitelikli turizmi sürdürmek olduğunu belirtti.

Narin ayrıca, Avrupalı turistler için Türkiye'nin vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu; Avrupa pazarında cazip paketlerle turist çekmenin önemine dikkat çekti. Türk turizminin en önemli avantajlarından birinin iç turizm olduğunu ve bunun her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Dünya Turizmi ve Gelecek Beklentileri

Dünya turizminin 10 trilyon dolarlık bir ekonomi ölçeğinde olduğunu ve turizmin enerji ve tarım sektörlerinden sonra üçüncü sırada yer aldığını hatırlatan Narin, sektörün büyümeye devam edeceğini, bunun için insan kaynağı, yatırım ortamı ve finansman modelleri gibi altyapı hazırlıklarının önemine vurgu yaptı. "İlk 5'te tutunmak için, ekonomimize katkıda bulunmak için gerek devletimiz gerek Bakanlığımızla birlikte biz de STK'ler olarak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Narin, gelecek yıl da turizm gelirlerinde artış beklendiğini ifade etti.

