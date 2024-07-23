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Turkcell, Olimpiyat Sporcularına Moral Desteği Verdi

Turkcell, Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcuları ödüllendirerek destek sağladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:05
Turkcell, Olimpiyat Sporcularına Moral Desteği Verdi

Turkcell, Olimpiyat Yarışçılarına Destek Oluyor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarında, Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporculardan oluşan takım, Turkcell Plaza'da bir araya gelerek moral depoladı.

Ali Taha Koç'tan Önemli Mesajlar

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Türkiye'nin geleceği olan gençlerin gelişimi için sporun taşıdığı öneme odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.

Koç, olimpik branşların desteklenmesinin yanı sıra gençleri spora yönlendirmenin de öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. "Olimpiyatlar öncesi, yüzme ve atletizm federasyonlarının başkanları, antrenörleri ve sporcularıyla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Paris'te başarılar diliyorum, bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum," dedi.

Federasyon Başkanlarından Destek Mesajları

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye’nin sporcu başarıları ve tesisleşme konusundaki ilerlemelerine dikkat çekerek, "Türkiye bu alanda dünya standartlarında örnek çalışmalar gerçekleştiriyor," dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise kafilede yer alan genç atletlere vurgu yaparak, "Bu durum, Türkiye'nin spora ve sporcuya yaptığı yatırımların bir göstergesi," şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu buluşma, Türkiye'nin uluslararası arenada daha fazla temsil edilmesi için önemli bir adım daha atıldığını gösteriyor.

Turkcell, Paris Olimpiyatları'nda yüzme ve atletizmde yarışacak milli sporcuları ağırladı....

Turkcell, Paris Olimpiyatları'nda yüzme ve atletizmde yarışacak milli sporcuları ağırladı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç (orta), Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar (sol3), sporcular Kayhan Özer (sol2), Tuğba Danışmaz (sol1), milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir (sağ1) ve Ecem Dönmez (sağ2) ziyarette sırasında fotoğraf çektirdi.

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