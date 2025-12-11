Turkcell Tedarikçi Zirvesi 2025: 5G, Sürdürülebilirlik ve Yerlilik

Zirve İstanbul’da gerçekleşti

Turkcell’in yerli ve yenilikçi teknolojileri desteklemek amacıyla her yıl düzenlediği Tedarikçi Zirvesinin 2025 buluşması İstanbulda gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 katılımcının yer aldığı etkinlikte, 5G’ye geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tedarik zinciri konuları ön plana çıktı.

Zirvenin odağı: Yerlilik ve 5G

Zirvede, 5G’ye geçiş sürecinde yerli ve milli ürünlerin desteklenmesi; şebeke teknolojileri, yerli ürün geliştirme süreçleri, global rekabete hazırlık ve ekosistemin teknik dönüşüm ihtiyaçları gibi başlıklar ele alındı. "5G Yerli ve Milli Ürün Geliştirme" panelinde yerli tedarikçilerle iş birliklerinin geleceği, üretim kabiliyetleri ve 5G’nin sağlayacağı yeni fırsatlar değerlendirildi. Zirve sonunda inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında başarılı tedarikçiler ve çalışanlar ödüllendirildi.

Dr. Ali Taha Koç: Yerlilik vurgusu

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G çağında yerli ekosistemi güçlendirmenin önemine dikkat çekti: "Ülkemiz 5G için gün sayıyor. Bu süreçte yerli ve milli teknolojilerin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Altyapı bileşenlerinde dışa bağımlılığı azaltmak, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun temel unsurlarından biri. Şirket olarak 5G’ye geçişte, ulusal tedarikçilerimizi önceliklendirerek ve milli ürünleri kullanarak yerlilik oranını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin teknoloji ekosisteminin paydaşlarıyla ortak Ar-Ge projeleri geliştiriyor, baz istasyonlarından çekirdek şebekeye kadar yerlilik oranını artırıyoruz. Nitekim bu çerçevede geçtiğimiz aylarda, 5G’ye geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilerin kullanımını teşvik etmek üzere 5G Yerli Ürün Çalıştayı düzenledik. Hedefimiz yerli ve milli bileşenleri önceliklendirerek 5G deneyimini Turkcell gücüyle ülkemize yaşatmak."

Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik

Dr. Koç, şirketin sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını ve uygulamalarını da paylaştı: "Sürdürülebilirlik, tüm iş süreçlerimizin merkezinde. Bu anlayışla, tedarik zincirimizin sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi’ni hayata geçirdik. Bu yıl kritik öneme sahip 60 tedarikçimizin ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) performansını analiz ederek gelişim alanlarını belirledik. 45 tedarikçimiz sürece aktif şekilde katıldı. Satın alma hacmimizin yüzde 95’ini oluşturan 220 stratejik tedarikçiyi önümüzdeki üç yılda bu sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz. Attığımız tüm bu adımlar, tedarikçilerimizle birlikte daha güçlü, şeffaf ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma kararlılığımızın somut birer göstergesi."

Google Cloud Bölgesi iş birliği

Koç, Turkcell ile Google Cloud arasında yürütülen iş birliğine de vurgu yaptı: "Türkiye’nin dijital yolculuğunda büyük ve çok anlamlı bir adım olan bu proje, kurulum ve güvenlik gibi alanlarda yerli tedarikçilere çok güçlü iş birliği olanakları sunacak. 5G ve bulut yatırımlarımızla Türkiye’nin teknoloji tedarik zincirini daha güçlü, daha rekabetçi ve daha bağımsız hâle getireceğiz. Türkiye’nin dijital geleceğini, yerli tedarikçilerimizin gücüyle inşa ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz sizinle Turkcell’iz."

Tedarikçi beklentileri ve TEİ Programı

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ise ekosistem ve beklentilere ilişkin şu mesajları verdi: "Şirket olarak 2 binden fazla tedarikçiyle büyük bir ekosisteme sahibiz ve birlikte gelişmeyi önemsiyoruz. 5G ve bulut yatırımlarımızın sağladığı fırsatları tedarikçilerimizle paylaşırken, Tedarikçi Eksenli İnovasyon (TEİ) Programımızla iş birliklerini güçlendiriyoruz. KOBİ’lerle birlikte teknoloji geliştirmeyi, yerli çözümlerin payını artırmayı ve bu çözümleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Beklentimiz; tedarikçilerimizin inovasyon odaklı çalışarak ürünlerindeki yerlilik oranlarını yükseltmeleri ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunmalarıdır. Bu zirve de karşılıklı görüş alışverişi ve yeni iş birliği fırsatları için önemli bir etkinlik."

Zirve, 5G, bulut yatırımları ve sürdürülebilirlik ekseninde yerli tedarikçi ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik somut adımların paylaşılması ve yeni iş birliklerinin şekillenmesi bakımından önemli bir platform sundu.

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ DR. ALİ TAHA KOÇ