Türkiye-ABD Ticaretinde 100 Milyar Dolar Hedefine Stratejik İvme

YUNUS TÜRK - Türk iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde imzalanan enerji ve ticaret anlaşmalarının Türkiye-ABD ilişkilerine ivme kazandırarak 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmada kritik rol oynayacağını belirtti.

Şekib Avdagiç: Hedefe ulaşmak iş dünyasının gayretiyle mümkün

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdiğini belirterek, "İki ülkenin ticaretini 100 milyar dolara çıkarma hedefi önemli." dedi.

Avdagiç, iş dünyası olarak ticari fazla pozisyonunu Türkiye'ye yapılacak ABD yatırımları ve daha fazla ihracat ile sağlamayı öncelediklerini vurguladı: "Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin Türk-Amerikan ilişkilerine ivme katacağına ve ticari ilişkilerimizi yeni bir paradigmaya kavuşturacağına inanıyoruz."

Yeni dönemde 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ne kadarının Türkiye'nin ihracatı olacağını Türk iş adamlarının gayretinin belirleyeceğine dikkat çeken Avdagiç, iş dünyasını siyasetin sağladığı atmosferi ihracat hedefleriyle örtüştürecek adımlar atmaya çağırdı. Enerji ve savunma başta olmak üzere gündeme gelen anlaşmaların Türkiye'nin stratejik gücünü ve küresel iddiasını ortaya koyduğunu söyledi.

Avdagiç, "Önümüzdeki dönemde 'kazan-kazan' temelinde iki ülkenin karşılıklı olarak ayrıcalıklı gümrük tarifeleriyle ticaretimizi 100 milyar dolar hedefine taşıyacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Mustafa Gültepe: Beyaz Saray görüşmesi hedefi canlandırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ABD'nin Türkiye'nin Almanya'dan sonra ikinci büyük ihracat pazarı olduğunu, 2024'te ABD ile dış ticaretin 16,4 milyar dolarlık ihracat ve 16,2 milyar dolarlık ithalatla yaklaşık 33 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Gültepe, Donald Trump'ın birinci başkanlık döneminde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi konulduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesini bu hedefin canlandırılması yönünde önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi. Trump'ın uluslararası medya önünde Türkiye'nin üretim gücü ve ürünlerimizin kalitesi konusundaki övgülerini de önemsediğini belirtti.

Gültepe, görüşmenin "karşılıklı kazan-kazan ilkesi çerçevesinde mutlaka pozitif sonuçlar yaratacağı"nı ifade ederek, bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanması durumunda 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefine çok daha hızlı ulaşılabileceğini söyledi.

Orhan Aydın: Yabancı sermaye artışı ve TL'de değer kazanımı bekleniyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, Erdoğan-Trump görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en üst düzeyde taltif edilmesinin ülkenin dış politikada elde ettiği kazanımların bir tezahürü olduğunu belirtti. Aydın, görüşmeler neticesinde elde edilen çıktılar ve ABD ile normalleşme sinyallerinin yabancı yatırımcı güvenini güçlü şekilde tesis edeceğini ve dış sermaye girişini artıracağını öngördüğünü, Türk lirası üzerinde değer kazanımı beklediğini ifade etti.

Aydın, atılan adımın iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracağını, Türk ürünlerinin ABD'de öncelik verilerek avantajlı konuma getirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşme sonrası ortaya çıkan fırsatlar arasında dış ticarette büyüme, teknoloji transferi ve işbirliği, enerji sektöründe rotasyon, imaj ve yatırım algısındaki iyileşmelerin ön plana çıkacağını belirtti.

"ABD ile ilişkilerin yumuşaması, Türkiye'nin risk primini (CDS) düşürerek dış borçlanma maliyetlerini azaltabilir. Bu da bütçe dengesi ve faiz politikalarında bir rahatlama yaratabilir," diyen Aydın, Türkiye'nin denge politikasını sürdürerek adil ve güvenilir politikalara devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Dr. Hakan Çınar: Ziyaret bölge ve küresel dengeler açısından kırılma noktası

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Başkanı Dr. Hakan Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin sadece Türkiye ile Amerika arasında değil, Orta Doğu, Filistin meselesi ve küresel dengeler açısından da dikkatle izlenen bir kırılma noktası olduğunu belirtti. Çınar, ziyaretin farklı aktörler karşısında hem diplomatik mesajlar hem de Türkiye'nin uluslararası konumunu yeniden teyit etme özelliği taşıdığını söyledi.

Çınar, ABD ile stratejik işbirliği ve güvenlik politikalarının ele alındığı görüşmelerin ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli gelişmelere ışık tutacağını, ikili ticaret hedefinin 100 milyar dolar seviyesine yükselmesinin bundan sonraki aşamada ticaret hacminin karşılıklı olarak artacağına işaret ettiğini belirtti. Gümrük vergileri ve ticareti kolaylaştıracak tedbirlerin takip edileceğini, ABD pazarının ülkemiz ihracatçıları için her zaman önemli ve stratejik bir pazar olduğunu vurguladı.