Türkiye'de Ağustos Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı

Türkiye'de İşsizlik Oranı Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos 2023 dönemi iş gücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine geriledi.

İşsizlik Sayısı ve Oranı

Verilere göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı, 89 bin kişinin azalmasıyla 3 milyon 55 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,7 puan azalmış durumda.

Cinsiyete Göre İşsizlik Oranı

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 11,4 olarak hesaplandı. Genç nüfusta ise, 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 seviyesine çıktı. Bu yaş grubunda erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 oranları belirlendi.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Veriler

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2022-2024 yılları arasındaki mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları aşağıdaki gibidir:

2022 - Ocak: 11,1

2022 - Şubat: 10,7

2022 - Mart: 11,1

2022 - Nisan: 10,9

2022 - Mayıs: 10,9

2022 - Haziran: 10,2

2022 - Temmuz: 10,2

2022 - Ağustos: 9,8

2022 - Eylül: 10,1

2022 - Ekim: 10,3

2022 - Kasım: 10,2

2022 - Aralık: 10,3

2023 - Ocak: 9,6

2023 - Şubat: 10,0

2023 - Mart: 10,1

2023 - Nisan: 9,6

2023 - Mayıs: 9,3

2023 - Haziran: 9,3

2023 - Temmuz: 9,2

2023 - Ağustos: 8,6

2023 - Eylül: 9,0

2023 - Ekim: 8,8

2023 - Kasım: 8,5

(Devamı gelecek)