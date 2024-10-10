DOLAR
34,22 0,02%
EURO
37,53 -0,2%
ALTIN
2.877,29 -0,28%
BITCOIN
2.080.771,57 -0,64%

Türkiye'de Ağustos Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:12
Türkiye'de Ağustos Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı

Türkiye'de İşsizlik Oranı Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos 2023 dönemi iş gücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine geriledi.

İşsizlik Sayısı ve Oranı

Verilere göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı, 89 bin kişinin azalmasıyla 3 milyon 55 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,7 puan azalmış durumda.

Cinsiyete Göre İşsizlik Oranı

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 11,4 olarak hesaplandı. Genç nüfusta ise, 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 seviyesine çıktı. Bu yaş grubunda erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 oranları belirlendi.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Veriler

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2022-2024 yılları arasındaki mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları aşağıdaki gibidir:

  • 2022 - Ocak: 11,1
  • 2022 - Şubat: 10,7
  • 2022 - Mart: 11,1
  • 2022 - Nisan: 10,9
  • 2022 - Mayıs: 10,9
  • 2022 - Haziran: 10,2
  • 2022 - Temmuz: 10,2
  • 2022 - Ağustos: 9,8
  • 2022 - Eylül: 10,1
  • 2022 - Ekim: 10,3
  • 2022 - Kasım: 10,2
  • 2022 - Aralık: 10,3
  • 2023 - Ocak: 9,6
  • 2023 - Şubat: 10,0
  • 2023 - Mart: 10,1
  • 2023 - Nisan: 9,6
  • 2023 - Mayıs: 9,3
  • 2023 - Haziran: 9,3
  • 2023 - Temmuz: 9,2
  • 2023 - Ağustos: 8,6
  • 2023 - Eylül: 9,0
  • 2023 - Ekim: 8,8
  • 2023 - Kasım: 8,5

(Devamı gelecek)

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
GYODER'den Gayrimenkul Sektörü İçin Eğitim Atılımı
2
Ağustos 2024'te Ticaret Borsalarında Rekor Fındık İşlemi
3
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
4
Türkiye'de İş Gücü İstatistikleri Gelişiyor
5
Iğdır'da Lisanslı Depoculuk Açılışı Yapıldı
6
Rekabet Kurulu'ndan Haks Kimya'ya Cezai İşlem
7
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek