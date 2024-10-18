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Türkiye'de Eylül Ayında Kurulan ve Kapanan Şirketler

Eylülde Türkiye'de 10.243 şirket kuruldu, kapanan şirket sayısı 2.156 oldu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:03
Türkiye'de Eylül Ayında Kurulan ve Kapanan Şirketler

Türkiye'de Kurulan ve Kapanan Şirketler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya oranla %10,5 artış göstererek 10.243 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise %19,4 artarak 2.156'ya ulaştı.

Ağustos Ayındaki Değişim

Eylülde kurulan şirket sayısı, ağustos ayında 9.272 iken, eylül ayında bu rakam 10.243 olarak kaydedildi. Kapanan şirket sayısı ise ağustosta 1.806 iken eylülde 2.156 oldu.

Geçen Yıla Göre Durum

Eylülde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %6,7 azalış gösterirken, kapanan şirket sayısı %7,8 oranında bir artış sergiledi.

(Sürecek)

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