Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 792 bin 98 megavatsaat olarak kaydedilirken, elektrik tüketimi ise 780 bin 252 megavatsaat oldu.

Saate göre incelendiğinde, en yüksek elektrik tüketimi dün saat 21.00'de 37 bin 599 megavatsaat ile gerçekleşti. En düşük tüketim ise 09.00'da 27 bin 469 megavatsaat olarak görüldü.

Elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan kaynaklar arasında ithal kömür santralleri yüzde 23 ile birinci sırada yer aldı. Bunu, doğal gaz santralleri yüzde 22,1 ve linyit santralleri yüzde 11,7 ile takip etti.

Ayrıca, Türkiye dün 14 bin 651 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 2 bin 805 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.