Türkiye'de işsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi

TÜİK'in açıkladığı iş gücü istatistiklerine göre, ağustosta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %8,5 seviyesine çıktı.

15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 168 bin artışla 3 milyon 44 bin kişi olarak belirlendi.

İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan yükselişle %16 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %12,4, kadınlarda %22,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları (2023-2025 revizyonu)

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık20239,79,910,110,19,59,39,49,29,18,58,98,820249,18,68,88,68,49,198,58,78,88,58,520258,5 8,288,68,48,58,18,5(Sürecek)