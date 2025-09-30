Türkiye'de işsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi

TÜİK verilerine göre ağustosta işsizlik 0,4 puan artarak %8,5; genç işsizliği %16'ya yükseldi, işsiz sayısı 3 milyon 44 bin oldu.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:17
Türkiye'de işsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi

Türkiye'de işsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi

TÜİK'in açıkladığı iş gücü istatistiklerine göre, ağustosta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %8,5 seviyesine çıktı.

15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 168 bin artışla 3 milyon 44 bin kişi olarak belirlendi.

İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan yükselişle %16 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %12,4, kadınlarda %22,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları (2023-2025 revizyonu)

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık20239,79,910,110,19,59,39,49,29,18,58,98,820249,18,68,88,68,49,198,58,78,88,58,520258,5 8,288,68,48,58,18,5(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul: BIST 100 Güne %0,07 Artışla 11.056,20'den Başladı
2
Brent petrol 66,66 dolar: OPEC+ artış beklentisi ve ABD riskleri fiyatları baskılıyor
3
Türkiye'de işsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
4
Kalinin NGS: Güvenlik ve Verimlilikte Rusya Merkez Bölgesi'nin Enerji Omurgası
5
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ağustos: Aylık %2,47, Yıllık %36,16 Artış
6
Asya Borsaları Karışık Seyretti: Çin PMI ve RBA Kararı Öne çıktı
7
Sürdürülebilirlik denetçisi: Uygulamalı mesleki eğitim muafiyeti 1 yıl uzadı

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor