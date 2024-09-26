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Türkiye'de Otel Doluluk Oranı Yüzde 61

Türkiye genelinde otel dolulukları yüzde 61, İstanbul'da ise yüzde 64 seviyelerine ulaştı. Başkan Eresin, turizmde iyimserliği korumak gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:17
Türkiye'de Otel Doluluk Oranı Yüzde 61

Türkiye'nin Otel Doluluk Oranı Artış Gösterdi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye genelinde otel doluluklarının %61, İstanbul'da ise %64 seviyelerine ulaştığını açıkladı.

Yaz Döneminde Gerileme İzleniyor

Eresin, yaz döneminde doluluk oranlarının aylık bazda gerilediğini belirterek, "Yıllık bazda Türkiye genelinde 2023'te %5'lik bir artış var. Ancak işler beklediğimiz düzeyde değil. Avro bazında fiyatlarımızda %15 civarında bir gerileme söz konusu" dedi.

Sektörün Karşılaştığı Zorluklar

Eresin, döviz kurlarındaki yükseliş ve maliyet artışlarının sektörü zorladığını, olumlu bir turizm atmosferinin sağlanması için savaşların sona ermesi gerektiğini vurguladı. "Dışarıdan gelen rezervasyonlarda düşüş yok, aksine artış var. Ancak yüksek sezondaki gerilemeler birçok nedenden kaynaklanıyor," diye ekledi.

Yatırımlar Devam Ediyor

Türkiye'nin turizm potansiyeline olan inancın sürdüğünü belirten Eresin, otel yatırımlarının devam ettiğine dikkat çekti. "Yerel ve yabancı yatırımcılar sektöre güven duyuyor. Kötümser söylemler, sektöre zarar veriyor," şeklinde konuştu.

Sektör Hedefleri ve İstihdam

Eresin, yıllık belirledikleri hedefleri yakalamak için kamu ve özel sektör paydaşlarıyla çalıştıklarını ifade ederek, bu yıl için 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirtti. Türk turizmi, 50 milyon turist ve 1,5 milyon yatak kapasitesine ulaştı, istihdam ise 1,5 milyon kişiye dayandı. Bu sektörde çalışan her üç kişiden biri konaklama sektöründedir.

"Turizm sektörü, yılda yaklaşık 30 milyar dolar harcama yapıyor ve Türkiye ekonomisinin önemli lokomotiflerinden biri," diye vurguladı Eresin.

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