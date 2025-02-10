DOLAR
36,01 -0,04%
EURO
37,17 0,12%
ALTIN
3.347,9 -1,24%
BITCOIN
3.503.038,73 -1,07%

Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi Arttı: Yıllık Yüzde 7'nin Üzerinde

Türkiye sanayi üretim endeksi, Aralık 2024'te aylık %5, yıllık %7 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:02
Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi Arttı: Yıllık Yüzde 7'nin Üzerinde

Sanayi Üretim Endeksi Yükselişte

Türkiye'de sanayi üretim endeksi, Aralık 2024'te önemli bir artış kaydetti. Aylık bazda yüzde 5 artış yaşanırken, yıllık değerlendirmelerde yüzde 7 büyüme ortaya çıktı.

Artışın Nedenleri

Bu artış, ülke ekonomisinin toparlanma sürecinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sanayi üretimindeki bu olumlu trendin, ihracat ve iç talep ile desteklendiği düşünülmekte.

Uzmanlar, sanayi sektöründeki bu gelişmelerin, Türkiye'nin 2024 yılı ekonomisine olumlu yansımasının beklendiğini belirtiyorlar.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi Arttı: Yıllık Yüzde 7'nin Üzerinde
2
2024'te Türkiye'nin Hayvan Sayısı Artarken Bal Üretimi Düşüşte
3
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın 3.344 Lira Oldu
4
Türkiye'de İstihdam Verileri: Aralık 2024'te 54 Bin Kişi Azaldı
5
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 898 Bin Megavatsaat Üretim
6
Sağlık Sorunları Nedeniyle Cihaza Bağlı Hastalara Elektrikte Yeni Tarifeden Muafiyet
7
Türkiye'de İşsizlik Oranı Aralık 2024'te %8,5'e Düştü

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde