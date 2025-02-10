Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi Arttı: Yıllık Yüzde 7'nin Üzerinde

Sanayi Üretim Endeksi Yükselişte

Türkiye'de sanayi üretim endeksi, Aralık 2024'te önemli bir artış kaydetti. Aylık bazda yüzde 5 artış yaşanırken, yıllık değerlendirmelerde yüzde 7 büyüme ortaya çıktı.

Artışın Nedenleri

Bu artış, ülke ekonomisinin toparlanma sürecinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sanayi üretimindeki bu olumlu trendin, ihracat ve iç talep ile desteklendiği düşünülmekte.

Uzmanlar, sanayi sektöründeki bu gelişmelerin, Türkiye'nin 2024 yılı ekonomisine olumlu yansımasının beklendiğini belirtiyorlar.