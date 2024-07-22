Türkiye'den Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Ağına 5 Proje Dahil Olacak

Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Yolculuğu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan çağrı sonucunda, Avrupa Birliği (AB) genelinde yer alan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) ağına Türkiye'den 5 konsorsiyumun dahil olma hakkı kazandığını açıkladı.

ADİM Ağı Hakkında

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu dönüşümün Türkiye sanayisi, KOBİ'leri ve kamu kurumları için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Dijital Avrupa Programı'nın Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecindeki rolü büyük önem taşıyor.

Kazanan Konsorsiyumlar

Bakan Kacır, ADİM'e dahil olmaya hak kazanan 5 konsorsiyumu şöyle sıraladı:

AI EDIH TÜRKİYE - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası koordinatörlüğünde

- Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası koordinatörlüğünde EDIH ANADOLU - Adana Sanayi Odası koordinatörlüğünde

- Adana Sanayi Odası koordinatörlüğünde AGRINNOVATIVE EDIH - İTTM Tarım Teknolojileri Girişim AŞ koordinatörlüğünde

- İTTM Tarım Teknolojileri Girişim AŞ koordinatörlüğünde MİDAS - İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde

- İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde EDIHWESTMARMARA - Trakya Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde

Kacır, bu konsorsiyumları tebrik ederek, Dijital Avrupa Programı'nda birlikte büyük başarılara imza atmayı umduğunu sözlerine ekledi.