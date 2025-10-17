Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu 2024 yayımlandı

Türkiye İMSAD, resmi verilerle hazırladığı İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu 2024'ü yayımladı; üretim, dış ticaret, kapasite ve 8 ana ürün grubunu analiz ediyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 15:11
Türkiye İMSAD, inşaat malzemesi sanayisinin üretim, ihracat, iç pazar eğilimleri ve kapasite kullanımı gibi temel göstergelerini resmi kaynaklardan derlenmiş verilerle ortaya koyan İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu 2024'ü yayımladı.

Raporun kapsamı

Rapor, inşaat malzemesi sanayisinin güncel durumunu ve ekonomik performansını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Resmi istatistikler ve güvenilir veri kaynaklarından derlenen göstergelerle sektörün üretim kapasitesi, iç ve dış pazar dinamikleri ile büyüme eğilimlerine dair kapsamlı bir değerlendirme sunuluyor. Raporda; üretimden dış ticarete, kapasite kullanım oranlarından iç pazar eğilimlerine kadar temel göstergelere yer veriliyor ve 8 ana ürün grubu (demir çelik ürünleri, mineral taş ve toprak ürünleri, kimyasal ürünler, metal bazlı ürünler, elektrik malzemeleri ve teçhizatları, ağaç ve ahşap ürünleri, prefabrik yapılar ve yalıtım malzemeleri) ile bu gruplara bağlı alt sektörler detaylı olarak analiz ediliyor.

Tayfun Küçükoğlu'nun değerlendirmesi

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, rapora ilişkin değerlendirmesinde 2017 yılında ilk kez yayımlanan Yapı Sektörü Raporu'nun hem Türkiye hem de dünya ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisi için kapsamlı bir başvuru kaynağı haline geldiğini belirtti.

"Bu yıl çalışmamızı, inşaat malzemesi sanayimize odaklanan bir içerikle hazırladık"

Küçükoğlu, şunları kaydetti: "Bu yıl çalışmamızı 'Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu' başlığıyla, inşaat malzemesi sanayimize odaklanan bir içerikle hazırladık. Resmi veri kaynaklarından derlediğimiz raporda, üretimden dış ticarete, kapasite kullanım oranlarından iç pazar eğilimlerine kadar sektörümüzü ilgilendiren temel göstergelere yer verdik. İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu, sektör profesyonelleri için strateji geliştirme süreçlerinde güvenilir ve işlevsel bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor."

Rapor, çimento, seramik, demir-çelik ve cam gibi temel inşaat malzemelerinde Türkiye'nin dünya sıralamasındaki konumuna da dikkat çekiyor ve sektörün rekabet gücünü sürdürebilmesi için sürdürülebilir üretim, yeşil dönüşüm ve doğru veri temelli stratejik kararların önemini vurguluyor.

