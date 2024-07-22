Türkiye-Irak Elektrik İhracatı Yeniden Başladı

Türkiye Irak'a Elektrik İhracatını Yeniden Başlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Irak'a elektrik ihracatına tekrar başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyareti İle Güçlenen İlişkiler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a düzenlediği ziyaretin önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir. Bu ziyarette Bakan Bayraktar, Bağdat ve Erbil'deki temasları çerçevesinde, Iraklı yetkililerle enerji işbirlikleri üzerinde görüştü.

3 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başlayan İhracat

Açıklamada, Türkiye ve Irak arasındaki enerji alanındaki işbirliğinin 3 yıl aranın ardından yeniden başladığı ifade edildi. Geçiş hattı olan 400 kV Cizre - Kasek Enterkonneksiyon hattı üzerinden Irak'a 300 megavata kadar elektrik sağlanacak.

Sosyal Medyadan İfadeler

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına katkıda bulunacağımız Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla bu projeyi aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da değerlendireceğiz," dedi.