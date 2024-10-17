Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyelini Artırmak İstiyor

Türkiye'nin Jeotermal Enerji Hedefleri

Jeotermal enerji sektörü, Türkiye jeotermal kaynaklarından daha fazla yararlanmak için harekete geçti. Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, bu alanda Türkiye'nin sahip olduğu büyük potansiyele vurgu yaptı.

Jeotermal Kaynaklar Anadolu’yu Zenginleştiriyor

Kındap, 17 Ekim Dünya Jeotermal Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Jeotermal, Anadolu coğrafyasının beyaz altınıdır" dedi. Türkiye'nin, Avrupa'da jeotermal kaynak potansiyelinde birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını belirtti.

Yıllık 62 Bin Megavat Potansiyel

Ülkede mevcut jeotermal potansiyelin 62 bin megavat seviyesinde olduğunu belirten Kındap, "Ancak elektrik enerjisi, seracılık, konut ısıtması ve termal turizm gibi alanlarda yalnızca 7 bin megavatlık bir kullanım gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu durumun, potansiyelin sadece %11'ine karşılık geldiğini açıkladı.

2053 Vizyonuna Katkı

Kındap, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır vizyonuna jeotermalin önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, Anadolu topraklarının bu enerji kaynağından daha fazlasını kazanmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yatırım ve Teknoloji Atılımları

Jeotermal elektrik enerjisi kurulu gücünün birkaç yıl içinde 5 bin megavata çıkarılabileceğini ifade eden Kındap, ayrıca jeotermal sera alanlarını 100 bin dönüme yükseltme hedefinde olduklarını açıkladı. Ayrıca, jeotermal ısıtmanın 1.5 milyon konuta ulaşması, termal yatak kapasitesinin ise 500 bin yatağa çıkarılması hedefleniyor.

Tarımda Yeni Vizyon

Kındap, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 61 Organize Tarım Bölgesi oluşturmasını desteklediklerini belirtti. Bu bölgelerin jeotermal kaynaklarla entegrasyonunun, tarımda verimliliğe büyük katkı sağlayacağına işaret etti.

Türkiye'nin jeotermal kaynaklarının, tarımsal üretimi ve ihracatı artırabileceğini belirten Kındap, "Bugün her türlü tarım ürününü jeotermal seralarda üretebilmek ve en uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırmak mümkün" dedi.

Özellikle, Nevşehir, Afyon ve Ağrı'daki jeotermal seralarda yapılan üretim örnekleri, dünya pazarında rekabet şansının sağlaması açısından önem taşıyor.