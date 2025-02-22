Türkiye Mega Yat İmalatında Dünyada İkinci Sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mega yat imalatında dünyada ikinci sıraya yükseldiğini açıkladı. Uraloğlu, "Ülkemiz son dönemde toplam uzunluğu 6 bin 410 metre olan 146 sipariş aldı. Sektörde sipariş adedi bakımından dünyada yüzde 12,9'luk paya sahibiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "BOAT International" tarafından yayımlanan 2025 Yılı Küresel Mega Yat Sipariş Defteri verilerini değerlendirdi. Türkiye'nin, güçlü altyapısıyla denizcilik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Uraloğlu, ülkenin mega yat imalatında İtalya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin arasında yer aldığını belirtti.

Uraloğlu, Türk tersanelerinin son yıllarda ileri teknoloji ve tasarım alanında büyük ilerlemeler kaydederek rekabet gücünü artırdığını vurguladı. Tersanelerin dünyanın dört bir yanından sipariş aldığını kaydederek, "BOAT International'ın verilerine göre, yatların toplam boy uzunlukları dikkate alındığında, yüzde 8,9'luk gelişimle lider İtalya'nın hemen ardından, dünyada ikinci sıraya yükselmiş bulunuyoruz. Tersanelerimiz, yüksek kalite anlayışıyla sektörde büyük bir ivme yakalamış durumda" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Türkiye'nin yat imalatında yalnızca üretim kapasitesiyle değil, kalite, tasarım ve inovasyon alanındaki başarılarıyla da öne çıktığını ifade etti. Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Dünyadaki üretim veya sipariş aşamasında olan toplam mega yat sayısı 1138'e ulaştı. Bu yatların toplam uzunluğu ise 45 bin 487 metre. Ülkemiz ise son dönemde toplam uzunluğu 6 bin 410 metre, ortalama uzunluğu ise 43,9 metre olan 146 sipariş aldı. Küresel mega yat inşası sektöründe, dünyada, sipariş adedi bakımından yüzde 12,9'luk, siparişlerin toplam uzunluklarına göre de yüzde 14'lük bir paya sahibiz."