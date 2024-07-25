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Türkiye Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi Rekor

TCMB rezervleri 19 Temmuz itibarıyla 153,9 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:56
Türkiye Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi Rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 19 Temmuz haftasında toplam rezervlerini artırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar artış göstererek 153 milyar 910 milyon dolara yükseldi.

Brüt Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişim

TCMB, bu dönem içerisinde brüt döviz rezervlerini 350 milyon dolar artırarak 94 milyar 695 milyon dolara çıkardı. Önceki hafta ise bu rakam 94 milyar 345 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Diğer yandan, bu süreçte altın rezervleri 237 milyon dolar azalarak 59 milyar 214 milyon dolara geriledi. Böylece toplam rezervler, 19 Temmuz'da 153 milyar 796 milyon dolardan 153 milyar 910 milyon dolara ulaşmış oldu.

TCMB Rezervlerinin 2023 Yılı İçindeki Gelişimi

Ocak 2023'ten itibaren TCMB'nin toplam rezervlerinde yaşanan değişiklikler şu şekilde olmuştu:

  • 27.01.2023: Altın Rezervleri: 50.933 Milyon Dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 76.206 Milyon Dolar, Toplam Rezervler: 127.139 Milyon Dolar
  • 19.07.2023: Altın Rezervleri: 59.214 Milyon Dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 94.695 Milyon Dolar, Toplam Rezervler: 153.910 Milyon Dolar

Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik gücünü pekiştirirken, TCMB'nin stratejik adımlarının sonuçlarını da gözler önüne sermektedir.

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