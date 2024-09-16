Türkiye'nin Ağustos Ayı Bütçe Raporu Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı bütçe sonuçlarını paylaştı, bütçe gelirleri ve giderleri arttı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:09
Türkiye'nin Ağustos Ayı Bütçe Raporu Açıklandı

Türkiye'nin Ağustos Ayı Bütçe Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı ağustos ayı bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Verilere göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri toplamda 690 milyar 720 milyon lira, giderleri ise 820 milyar 314 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçe Gelirleri ve Giderlerinde Artış

Ağustos ayında bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artmışken, bütçe giderleri yüzde 45,8 oranında bir artış gösterdi. Bu gelişmeler, bütçe dengesizliğini derinleştirirken, ağustos ayı itibarıyla toplam bütçe açığı 129 milyar 594 milyon lira olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos Dönemi Verileri

Ocak-ağustos dönemi itibarıyla ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2 artarak toplam 5 trilyon 253 milyar 15 milyon lira olarak belirlendi. Aynı dönemde bütçe giderleri de yüzde 84,1 artışla 6 trilyon 226 milyar 569 milyon lira seviyesine ulaştı. Ocak-ağustos dönemindeki bütçe açığı ise 973 milyar 554 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu veriler, ekonomik durumu ve bütçe dengesini etkilemeye devam etmekte, takip edilmesi gereken önemli göstergeler arasında yer almaktadır.

(Sürecek)

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