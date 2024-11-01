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Türkiye'nin Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi ve Mevduat Büyümesi

Son haftada bankacılık sektöründeki kredi ve mevduat verileri önemli artışlar gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:46
Türkiye'nin Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi ve Mevduat Büyümesi

Bankacılık Sektöründeki Son Veriler

Türkiye bankacılık sektörünün kredi hacmi, 25 Ekim itibarıyla yaklaşık 15 trilyon lira seviyesine ulaştı. Bu dönemde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, toplam kredi hacminde 92 milyar 939 milyon lira artış gerçekleşti.

KKM Bakiyesi ve Mevduat Artışı

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) ise geçen hafta 37 milyar 219 milyon lira azalarak toplamda 1 trilyon 374 milyar 965 milyon lira oldu. KKM'nin toplam mevduata oranı ise %7,63 olarak belirlendi.

Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları

Tüketici kredilerinin toplamı 25 Ekim itibarıyla 1 trilyon 870,7 milyar lira seviyesine ulaşırken, bu tutarın 478 milyar 709 milyon liraı konut kredilerinden, 75 milyar 982 milyon liraı taşıt kredilerinden ve 1 trilyon 315 milyar 973 milyon liraı ihtiyaç kredilerinden oluşmaktadır. Ayrıca, bireysel kredi kartı alacakları da %1,9 artışla 1 trilyon 632 milyar 527 milyon lira seviyesine yükseldi.

Öz Kaynaklar ve Takipteki Alacaklar

Bankaların yasal öz kaynakları, 62 milyar 218 milyon lira artışla 3 trilyon 290 milyar 55 milyon lira seviyesine ulaşarak önemli bir büyüme gösterdi. Ayrıca, takipteki alacaklar 1 milyar 887 milyon lira artarak 267 milyar 792 milyon lira olmuştur.

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