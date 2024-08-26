Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Son Veriler

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye, 21 Ekim 2023 tarihinde günlük bazda 939 bin 557 megavatsaat elektrik üretti, tüketim ise 944 bin 503 megavatsaat olarak belirlendi. Bu veriler Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından sağlandı.

Tüketim Zamanlaması

Dün en yüksek elektrik tüketiminin 43 bin 944 megavatsaat ile saat 21.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 32 bin 262 megavatsaat ile saat 07.00'de kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde %23,4'lük pay ile ithal kömür santralleri öncülük etti. Onu, doğal gaz santralleri %16,9 pay ile takip ederken, rüzgar santralleri %15,2 oranında üretim sağladı.

Dış Ticaret Verileri

Türkiye, dünkü veriler doğrultusunda 12 bin 599 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 17 bin 521 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.