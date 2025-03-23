Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Binlerce Megavatsaat Farkı

Dün Türkiye'de 949 bin 596 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 820 MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 10:21
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Binlerce Megavatsaat Farkı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün Türkiye'de günlük bazda toplam 949 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi. Gün içinde elektrik tüketimi ise 941 bin 820 megavatsaat olarak gerçekleşti.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Dün saatlik elektrik tüketimi açısından en yüksek değer, 21.00'de kaydedilen 44 bin 53 megavatsaat ile belirlendi. Bunun yanında, en düşük tüketim ise 08.00'de gerçekleşti ve 33 bin 614 megavatsaat olarak ölçüldü.

Elektirik Üretiminde Sektör Dağılımı

Elektrik üretiminde öne çıkan kaynaklar arasında, üretimin yüzde 22 ile doğal gaz santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu %19,6 ile ithal kömür santralleri ve %17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün Türkiye, 12 bin 50 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 4 bin 276 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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