Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Artış Göstermeye Devam Ediyor

Küresel Ham Çelik Üretiminde Düşüş

Küresel bazda ham çelik üretimi, Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 4,7 azalarak toplam 152,8 milyon tona geriledi.

Ülke Bazında Üretim Değişiklikleri

Bu dönemde Çin'in üretimi yüzde 9 azalış göstererek 82,9 milyon tona düşerken, Japonya ise yüzde 3,8 gerileme ile 7,1 milyon ton üretim gerçekleştirdi.

Benzer şekilde Rusya'nın üretimi yüzde 3,1 azalırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yüzde 2,1 artışla 6,9 milyon ton seviyesine çıktı.

Türkiye'nin Çelik Üretim Başarısı

Öte yandan, Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 4 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

Ayrıca, Brezilya ve Almanya'da da üretim artışları gözlemlendi; Brezilya'nın üretimi yüzde 11,6 artışla 3,1 milyon ton olurken, Almanya'daki üretim yüzde 4,8 artışla aynı rakama ulaşması bekleniyor.

Türkiye, dünya çelik pazarında bu olumlu sonuçlarla dikkat çekiyor ve üretiminde istikrar sağlamaya devam ediyor.