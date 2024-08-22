Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Artış Göstermeye Devam Ediyor

Türkiye, dünya genelinde düşen ham çelik üretimine rağmen Temmuz'da üretimini artırdı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:57
Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Artış Göstermeye Devam Ediyor

Küresel Ham Çelik Üretiminde Düşüş

Küresel bazda ham çelik üretimi, Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 4,7 azalarak toplam 152,8 milyon tona geriledi.

Ülke Bazında Üretim Değişiklikleri

Bu dönemde Çin'in üretimi yüzde 9 azalış göstererek 82,9 milyon tona düşerken, Japonya ise yüzde 3,8 gerileme ile 7,1 milyon ton üretim gerçekleştirdi.

Benzer şekilde Rusya'nın üretimi yüzde 3,1 azalırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yüzde 2,1 artışla 6,9 milyon ton seviyesine çıktı.

Türkiye'nin Çelik Üretim Başarısı

Öte yandan, Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 4 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

Ayrıca, Brezilya ve Almanya'da da üretim artışları gözlemlendi; Brezilya'nın üretimi yüzde 11,6 artışla 3,1 milyon ton olurken, Almanya'daki üretim yüzde 4,8 artışla aynı rakama ulaşması bekleniyor.

Türkiye, dünya çelik pazarında bu olumlu sonuçlarla dikkat çekiyor ve üretiminde istikrar sağlamaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor