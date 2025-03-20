Türkiye'nin Romanya'ya İhracatı Rekor Kırdı: Ocak-Şubat Döneminde 1,1 Milyar Dolar!

Türkiye ve Romanya Arasındaki Ticaret Hacmi Rekor Kırdı

Türkiye, Romanya'ya ocak-şubat döneminde gerçekleştirdiği ihracat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 artışla 1 milyar 109,9 milyon dolara çıkan bu rakam, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendiğini gösteriyor.

Enerji ve İnşaat Sektörlerinde İşbirlikleri

Türkiye ile Romanya arasındaki işbirlikleri, özellikle enerji ve inşaat alanında dikkat çekiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Romanya, Türkiye'nin 2023 yılı ocak-şubat döneminde en fazla dış satım yaptığı 9. ülke konumuna geldi. Türkiye'nin bu süreçte en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya (3 milyar 69,5 milyon dolar), Birleşik Krallık (2 milyar 72,6 milyon dolar) ve ABD (2 milyar 9 milyon dolar) dikkat çekti.

En Çok İhracat Yapılan Sektörler

Romanya'ya ocak-şubat döneminde en fazla ihracatı gerçekleştiren sektör ise kimya oldu. 257 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren bu sektör, otomotiv endüstrisi (213,1 milyon dolar) ve çelik (172,6 milyon dolar) ile sıralandı. Ayrıca, yaş meyve ve sebze sektöründe de 66,9 milyon dolarlık bir dış satım yapıldı.

Artış Gösteren Otomotiv ve İnşaat Sektörleri

Otomotiv endüstrisinin ihracatı, 53,7 milyon dolarlık bir artış ile dikkat çekti. Türk İşadamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda, Türkiye-Romanya dış ticaretinin hızlı bir şekilde büyüdüğünü vurguladı. 2015 yılında 5,6 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin, 2024 yılına kadar 11,8 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Türk Müteahhitlerinin Başarısı

Tandoğan, Türk inşaat müteahhitlerinin Romanya'da elde ettiği başarıları da vurgulayarak, bu alandaki ihale tutarının 13 milyar avroyu aştığını belirtti. Bu gelişmeler, Türkiye'den Romanya'ya inşaat malzemeleri ihracatını da artırıyor.

// Sonuç olarak, Türkiye'nin ürünleri Romanya'da her geçen gün daha fazla tanınmakta, bu durum ihracatı olumlu yönde etkilemektedir. Türkiye-Romanya arasındaki ticaret artışı, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin güçlenmesini sağlamaktadır.