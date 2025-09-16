Türkiye SMR Hamlesiyle 'Nükleer Rönesans'a Hazırlanıyor

Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Türkiye'nin küçük modüler reaktör (SMR) üretimine yönelmesinin enerji arz güvenliğinde ve nükleer alanda yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti. Kumbaroğlu, artan enerji talebini karşılamak, arz güvenliğini sağlamak ve bütçedeki yükü hafifletmek amacıyla atılacak nükleer adımların stratejik önem taşıdığını vurguladı.

SMR ile nükleer rönesans başlıyor

Kumbaroğlu, enerjinin yalnızca Türkiye için değil dünya genelinde öncelikli bir konu olduğunu, sıfır karbon ve yeşil enerji hedefleri doğrultusunda birçok Avrupa ülkesinin nükleer tesisleri kapatırken yeni çözümler aradığını söyledi. Bu çözümler arasında SMR'lerin öne çıktığını ve AB mevzuatında nükleer enerjinin yenilenebilir enerjiyle eşit muamele görmesi için girişimler bulunduğunu aktardı.

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde belirttiği üzere ülkemizin elektrik talebinin önümüzdeki 30 yıl içinde 3 katına çıkmasını bekleniyor. Bu artan talebi karşılamak için nükleer ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere iyi bir yol haritamız olmalı. Türkiye'nin 2035'e kadar 7 gigavatsaat nükleer enerjiyi devreye almak gibi bir hedefi var. Eğer SMR'leri de ilave edebilirsek 2050 yılına kadar 20 gigavatsaate çıkacak."

Savunma sanayi katkısı ve uluslararası gelişmeler

OECD Enerji Ajansı verilerine göre 15 ülkede 51 SMR tasarımının ön lisans ve lisanslama sürecine girdiğini aktaran Kumbaroğlu, bunlardan birinin Bill Gates'in şirketi olduğunu ve "İlk onay için 2026'ın sonunu hedefliyorlar" bilgisini paylaştı. SMR teknolojisiyle dünya genelinde nükleer enerjiye ilginin hızla arttığını, bunun Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) konferanslarında da görüldüğünü belirtti.

Kumbaroğlu, aralıkta Antalya'da gerçekleşecek IAEE Ortadoğu ve Orta Asya Konferansı'nda nükleer enerjinin gündeme geleceğini söyleyerek, Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerinin teknoloji kazanımı ve ihracat bağlantılarının SMR sürecine katkı sağlayabileceğini ifade etti. "Belki de ilk dönemlerde SMR'ler için ülkemizin savunma sanayi devlerinden de katkılar görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Kumbaroğlu, SMR'lerin ileri yakıt döngüsü sayesinde konvansiyonel nükleer santrallere kıyasla atık miktarı ve çevresel risklerin daha düşük olduğunu, SMR'lerin farklı alanlarda kullanılabileceğini ve Türkiye için milli güvenlik meselesi olan enerji arz güvenliğinde önemli bir eşik aşılacağını sözlerine ekledi.