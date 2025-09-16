Türkiye SMR Hamlesiyle 'Nükleer Rönesans'a Hazırlanıyor

Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Türkiye'nin SMR üretimiyle enerji arz güvenliğini güçlendirip 2035-2050 hedeflerine ulaşmayı planladığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:00
Türkiye SMR Hamlesiyle 'Nükleer Rönesans'a Hazırlanıyor

Türkiye SMR Hamlesiyle 'Nükleer Rönesans'a Hazırlanıyor

Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Türkiye'nin küçük modüler reaktör (SMR) üretimine yönelmesinin enerji arz güvenliğinde ve nükleer alanda yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti. Kumbaroğlu, artan enerji talebini karşılamak, arz güvenliğini sağlamak ve bütçedeki yükü hafifletmek amacıyla atılacak nükleer adımların stratejik önem taşıdığını vurguladı.

SMR ile nükleer rönesans başlıyor

Kumbaroğlu, enerjinin yalnızca Türkiye için değil dünya genelinde öncelikli bir konu olduğunu, sıfır karbon ve yeşil enerji hedefleri doğrultusunda birçok Avrupa ülkesinin nükleer tesisleri kapatırken yeni çözümler aradığını söyledi. Bu çözümler arasında SMR'lerin öne çıktığını ve AB mevzuatında nükleer enerjinin yenilenebilir enerjiyle eşit muamele görmesi için girişimler bulunduğunu aktardı.

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde belirttiği üzere ülkemizin elektrik talebinin önümüzdeki 30 yıl içinde 3 katına çıkmasını bekleniyor. Bu artan talebi karşılamak için nükleer ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere iyi bir yol haritamız olmalı. Türkiye'nin 2035'e kadar 7 gigavatsaat nükleer enerjiyi devreye almak gibi bir hedefi var. Eğer SMR'leri de ilave edebilirsek 2050 yılına kadar 20 gigavatsaate çıkacak."

Savunma sanayi katkısı ve uluslararası gelişmeler

OECD Enerji Ajansı verilerine göre 15 ülkede 51 SMR tasarımının ön lisans ve lisanslama sürecine girdiğini aktaran Kumbaroğlu, bunlardan birinin Bill Gates'in şirketi olduğunu ve "İlk onay için 2026'ın sonunu hedefliyorlar" bilgisini paylaştı. SMR teknolojisiyle dünya genelinde nükleer enerjiye ilginin hızla arttığını, bunun Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) konferanslarında da görüldüğünü belirtti.

Kumbaroğlu, aralıkta Antalya'da gerçekleşecek IAEE Ortadoğu ve Orta Asya Konferansı'nda nükleer enerjinin gündeme geleceğini söyleyerek, Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerinin teknoloji kazanımı ve ihracat bağlantılarının SMR sürecine katkı sağlayabileceğini ifade etti. "Belki de ilk dönemlerde SMR'ler için ülkemizin savunma sanayi devlerinden de katkılar görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Kumbaroğlu, SMR'lerin ileri yakıt döngüsü sayesinde konvansiyonel nükleer santrallere kıyasla atık miktarı ve çevresel risklerin daha düşük olduğunu, SMR'lerin farklı alanlarda kullanılabileceğini ve Türkiye için milli güvenlik meselesi olan enerji arz güvenliğinde önemli bir eşik aşılacağını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konaklama Sektörü Başkentte Buluştu — Trip Group & TGA Workshops 2025
2
Türkiye SMR Hamlesiyle 'Nükleer Rönesans'a Hazırlanıyor
3
Tuzcu: Savunma Sanayisi Katma Değerli İhracatı ve İlişkili Sektörleri Güçlendirdi
4
Batman'da Mısır Anızı Biyoyakıt Ham Maddesi Olarak Değerlendiriliyor
5
ECMA Kongresi 16 Yıl Sonra İstanbul'da: "Gelecek Karton Ambalaj ile Parlak"
6
Hazine 2 Tahvil İhalesiyle 26,7 Milyar Lira Borçlandı
7
CIGRE 144. Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da: Enerji Dönüşümü Gündemde

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa