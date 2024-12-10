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Türkiye, Suriye'nin Enerji İhtiyacına Yönelik Hazırlıklarını Sürdürüyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin Suriye'nin enerji gereksinimlerine yönelik hazırlıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:20
Türkiye, Suriye'nin Enerji İhtiyacına Yönelik Hazırlıklarını Sürdürüyor!

Türkiye'nin Suriye Enerji İhtiyacına Yönelik Hazırlıkları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de elektriğin büyük bir ihtiyaç olduğunu ve Türkiye'nin bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

Cabinet öncesi gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, "Elektrik çok büyük bir ihtiyaç. Altyapı, her şey, ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için, acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım" dedi.

Bayraktar, Suriye'nin Türkiye'den henüz enerji talebinde bulunmadığını vurgulayarak, "Zaten bugün galiba bir kamuoyu oluşumu söz konusu olmuş. Henüz öyle bir şey yok ama bizim hazırlıklarımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanı sıra, Bayraktar, ülkedeki yeni durumla birlikte geçmişte gündeme gelen Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması konusuna da değindi. Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur. Temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var" ifadelerini kullandı.

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