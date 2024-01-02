Tütün ürünlerine zam değil indirim müjdesi! Sigara tiryakileri karara şaşıp kaldı

Sevindiren haber verildi! Sigaraya zam yerine indirim uygulandı! Detaylar haberimizde.

Tütün ürünlerine zam değil indirim müjdesi! Sigara tiryakileri karara şaşıp kaldı
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Sigara ve tütün ürünleri tüketimine uygulanan özel vergi düşürüldü. Yeni miktarlar 2024 senesi içerisinde yürürlüğe girecek. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİGARAYA İNDİRİM

Tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürüldü. Ancak sabit ÖTV tutarları artırıldı. Karar Haziran 2024'ten sonra yürürlüğe girecek. Resmî Gazete'de yayımlanan habere göre, ÖTV Kanunu kapsamında (III) sayılı listenin (B) Cetveli'nde ÖTV yüzdesi ve asgari maktu ÖTV tutarları tekrardan belirlendi. 

Sigaraya İndirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinde ÖTV vergisi yüzde 63'ten yüzde 57'ye, belirlenen asgari tutar ise yüzde 63'ten yüzde 57'ye indirildi. ÖTV tutarları 1.1114 liradan 1.4249 liraya çıkarıldı. Bu kararın Ocak-Haziran 2024'te yürürlüğe girmeyeceği duyuruldu.

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