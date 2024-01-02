Tütün ürünlerine zam değil indirim müjdesi! Sigara tiryakileri karara şaşıp kaldı

Sigara ve tütün ürünleri tüketimine uygulanan özel vergi düşürüldü. Yeni miktarlar 2024 senesi içerisinde yürürlüğe girecek. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürüldü. Ancak sabit ÖTV tutarları artırıldı. Karar Haziran 2024'ten sonra yürürlüğe girecek. Resmî Gazete'de yayımlanan habere göre, ÖTV Kanunu kapsamında (III) sayılı listenin (B) Cetveli'nde ÖTV yüzdesi ve asgari maktu ÖTV tutarları tekrardan belirlendi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinde ÖTV vergisi yüzde 63'ten yüzde 57'ye, belirlenen asgari tutar ise yüzde 63'ten yüzde 57'ye indirildi. ÖTV tutarları 1.1114 liradan 1.4249 liraya çıkarıldı. Bu kararın Ocak-Haziran 2024'te yürürlüğe girmeyeceği duyuruldu.