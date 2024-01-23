Tuvalet kağıdında çay da indirim bekleyen o markete koşuyor! 32'li tuvalet kağıdı 189, 100’lü poşet çay 109 TL’ye düşüyor

Bu sefer vatandaşların beklediği tuvalet kağıdı, poşet çay bitki çayı, el kremi gibi indirim kampanyası Onur marketlerden duyuruldu. Onur marketler içinizi ısıtacak fırsatlar kampanyası altında çay tuvalet kağıdı, bitki çayı çeşitleri gibi bir çok ürünü indirimli şekilde satışa çıkarttı. %30 oranında indirim kampanyasına imza atan Onur marketlerde en fazla dikkat çeken ise 32’li tuvalet kağıdının ve 100’lü demlik poşet çayın sudan ucuza satışa çıkartılması oldu. İşte Onur marketlerin imza atmış olduğu kampanyanın detayları…

SELPAK TUVALET KAĞIDI 32’Lİ 110 TL İNDİRİMLE SATIŞTA

Alışverişte onur sözü sloganıyla bir çok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartan Onur marketler, bu sefer Selpak tuvalet kağıdında büyük bir indirim kampanyasına imza attı. Normalde 299,90 TL olan bu 32’li tuvalet kağıdı indirimli fiyatla 189,90 TL’ye satışa çıkartıldı. Vatandaşların bu üründen toplam kazancı ise 110 TL olacak.

LİPTON DEMLİK POŞET ÇAY 100’LÜ 109 TL’YE SATIŞTA

Tuvalet kağıdının yanı sıra vatandaşların ilgisini çeken bir diğer ürün ise 109,99 TL’ye satışa çıkartılmış olan Lipton demlik poşet çay 100’lü oldu. Onur marketler tarafından uygun fiyatlarla satışa çıkartılan Lipton Yellow Label ve Early Gey demlik poşet çay 100’lü normalde 149,99 TL’ye market raflarında yerini alırken; yapılan indirimle 109,99 TL’ye 30 Ocak tarihine kadar market raflarında yer alacak. Vatandaşlar bu üründen yapılan indirimle 40 TL kazanç sağlayacak.

EL VÜCUT KREMLERİ %30, BAĞDAT BİTKİ ÇAYI ÇEŞİTLERINDE İSE %25 İNDİRİM SİZLERİ BEKLİYOR

Onur marketlerde tuvalet kağıdı, demlik poşet çay gibi temel gıda ve temel hijyen ürünlerinin yanı sıra Bağdat bitki çayı çeşitlerinde %25, Neutrogena el ve vücut krem çeşitlerini ise %30 indirim kampanyasına imza atıldı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar birbirinden uygun fiyatlara bitki çayı çeşitlerini ve el ve vücut krem çeşitlerini satın alabilecek.































































