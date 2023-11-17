Ünlü analistten borsa yatırımcılarına korkutan uyarı

Borsada tahminen 8 bin 500 seviyelerinde düşüşle beraber günlük yükseliş ve düşüşlerin yaşandığı gözlemlendi. Borsada bir sonraki atak beklenirken 30 yıllık yatırımcı Turşucu, en kritik bilginin haberini verdi.

Endeks üzerinde dar bir aralık yaşanırken 7.300 - 8.000 olarak ölçülürken bu aralıklar arasında zayıf, hacimsiz ve hareketlerin olduğunu açıkladı. Günlük baz üzerinden Turşucu, 30 Mayıs'tan sonra endesk yüzde 100 artış yaşarken kesinlikle bu yükselişle beraber yatay ya da düzeltme hareketi olacağı bilgisini verdi.





BORSADA YENİ RAKİPLER

Zirvede görülen endeksler yüzde 12'lerde olurken Turşucu, faizlerin önemli rakip olduğunu açıkladı. Geçmiş de bakıldığında yüzde 25 düşüş yaşanırken Ocak ve Mayıs ayları arasında yüzde 100 daha üzerine koyulurken şimdilerde müsaade edildiği belirtildi.

Bu zaman içerisinde olumsuz haberlerin gelmesi beklenirken daha faza etkisi olduğunu savunarak yorgunluk olduğunu ifade etti.